Liverpool, “Salah sarà cacciato”: è scoppiata la bomba, il motivo

Scoppia la bufera su Mohamed Salah, ex Fiorentina e Roma nella nostra Serie A che è finito nel mirino dopo quanto successo a Natale.

Non è andata giù la scelta dello stesso fuoriclasse a gennaio che, a fine stagione con il Liverpool, rischia di salutare clamorosamente a zero e con i club di Serie A che si sono messi in fila per capirne la possibile realizzazione dell’operazione.

Perché a costo zero e con un ingaggio che non sarà pari a quello che percepisce oggi in Premier League, l’affare sarà possibile eccome. Tutto dipende dal calciatore che, arrivato ormai alla soglia dei 32 anni, potrebbe separarsi dal Liverpool considerando il contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025.

Bomba sul giocatore del Liverpool: “Salah cacciato”: svelano il motivo

Mohamed Salah è finito di nuovo al centro delle critiche. Tant’è che tra i commenti si legge che “deve essere cacciato”, nonostante l’importanza che ha all’interno della sua squadra.

Probabilmente è da considerare tra i migliori giocatori di sempre del calcio africano. E sicuramente lo è per quanto riguarda l’Egitto che ha in Mohamed Salah probabilmente uno dei pochi motivi di “speranza” legato alle qualificazioni al Mondiale, così come i trofei da vincere in Africa. Ma per qualcuno, andrebbe appunto “cacciato” per quanto fatto questo Natale.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, nella sua versione in digitale, sono volati commenti poco felici da parte degli stessi tifosi. “Ti chiami Mohamed e posti questa foto, vergognati. Non segnerai più come punizione sul non aver rispettato il nostro grande e amato profeta Maometto”. La comunità musulmana non accetta infatti la scelta di Salah nell’aver postato una foto dove si vede festeggiare il Natale in compagnia della sua famiglia. Non è, in ogni caso, la prima volta.

Salah cacciato: non lo vogliono più, cosa succede adesso

Tra i principali rumors di mercato e che vedono protagonista Mohamed Salah, c’è quella che lo vede accostato ai club della Saudi Pro League, in Arabia Saudita. Ma adesso è proprio anche dai paesi sauditi e non solo dall’Egitto, che non vogliono più l’esterno del Liverpool.

Con questa foto, scrivono tra i commenti, si è ufficialmente dichiarato come un “nemico” dei musulmani. Situazione paradossale se si considera l’importanza che ha avuto negli anni, lo stesso Salah, per la stessa comunità di quella fede.

Quale futuro spetta all’egiziano? Due ipotesi anche italiane

Ci sono anche due ipotesi italiane, nel futuro di Salah. Potendolo prendere a zero e con un ingaggio da circa 10 milioni – non oltre -, Salah potrebbe finire tra Milan o Juventus nel suo domani. Sarebbe per lui una terza esperienza dopo il passato tra Fiorentina e Roma, in Italia.