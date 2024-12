Serie A, altro colpo “alla De Ketelaere”: la destinazione

La Serie A potrebbe accogliere un altro colpo “alla De Ketelaere” considerando quanto successo in precedenza tra Milan e Atalanta.

Ci è voluto un po’ di tempo per vedere brillare in Serie A il fuoriclasse belga che, dopo un inizio tortuoso vissuto in rossonero, all’Atalanta risulta essere, adesso, uno dei migliori talenti della nostra Serie A.

C’è un calciatore belga che, a poco a poco, si sta prendendo la scena. E in un percorso proprio analogo a quello vissuto da Charles De Ketelaere, potrebbe finire in Italia proprio come successo al talento dell’Atalanta, magari però incidendo sin da subito su tutta la corsia mancina, considerando il ruolo che occupa al Club Bruges e nella Nazionale del Belgio.

Calciomercato, affare e colpo “alla De Ketelaere”: la notizia

La notizia arriva dall’estero, il fuoriclasse belga sarebbe pronto al grande salto. Spera, il calciatore che in questo momento è infortunato a causa di un problema al tendine d’Achille, di poter fare qualcosa di diverso, ma altrettanto importante, da ciò che è riuscito a fare fino a questo momento Charles De Ketelaere.

Arrivò proprio dallo stesso Club Bruges del calciatore che è finito sui rumors di diversi club al mondo, Charles De Ketelaere. Per quanto riguarda Maxim De Cuyper, esterno a tutta fascia sulla corsia mancina del club belga, la soluzione potrebbe essere immediata e a gennaio, per il trasferimento in una delle grandi del calcio mondiale.

Fece fatica De Ketelaere nel suo primo anno in Serie A, prima di essere ciò che è all’Atalanta, oggi. Per De Cuyper, spera lo stesso Maxim, l’approdo in una delle big del calcio in Europa potrebbe rappresentare il primo grande approdo nel calcio che conta. E potrebbe essere, anche per lui, in Serie A.

Colpo dal Club Bruges: chi prende Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper è soltanto un altro dei grandi talenti prodotti dal calcio in Belgio. Così come De Ketelaere, per l’esterno del Club Bruges è venuto fuori l’interesse di Milan, Inter e altre squadre in Serie A, compresa la Juventus. Da capire se come Charles, farà il salto dal Belgio alla Serie A oppure se sarà approdo in Premier League per lui.

Le cifre del colpo dal Belgio: si può chiudere subito per il classe 2000

In Serie A sono diversi i club che cercano un esterno sinistro. Anche il Napoli va a caccia di un sostituto di Spinazzola, che ha convinto fino ad ora poco o nulla in azzurro. In particolar modo c’è la Juventus, per l’emergenza infortuni, così come l’Inter che deve dare alternative sulla fascia. La forte concorrenza però è in Premier League con Arsenal, Tottenham e Chelsea che, in una corsa a tre, potrebbero prendere per 25 milioni di euro Maxim De Cuyper.