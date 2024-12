Anticipate Milan e Napoli: affare da 15MLN in Serie A

Con una sola mossa la dirigenza è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Milan e Napoli per il giovane talento della Serie A.

Le parti starebbero infatti discutendo gli ultimi dettagli di un affare oramai in definizione, e che dovrebbe muovere all’incirca una quindicina di milioni di euro. Prima di cantare vittoria, però, è meglio che ci sia quantomeno la stretta di mano fra i due presidenti, anche perché si sa che nel calciomercato basta un niente per stravolgere completamente le carte in tavola. L’impressione, però, è che non sia questo il caso, nonostante tutte le difficoltà, con le firme che a questo punto sembrerebbero essere addirittura una mera formalità.

Anticipate Milan e Napoli: è il colpo per la Champions

Milan e Napoli erano da tempo sulle tracce del calciatore, che alla fine dei conti potrebbe sì continuare a giocare in Serie A, ma con la maglia di un’altra grande del campionato italiano. Ovviamente nulla di (ancora) definito, prima di parlare di affare fatto è sempre meglio seguire con accuratezza l’evolversi della situazione, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia oramai quella giusta.

Il giocatore sembrerebbe essere infatti destinato a snobbare Milan e Napoli per diventare importante in un altro tipo di contesto, che potrebbe comunque farlo diventare non solo importante, ma anche e soprattutto decisivo. Si dice che addirittura sia il regalo di gennaio del presidente all’allenatore, che con un calciatore del genere non può fare altro che puntare dritto alla qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, anche la Lazio si sarebbe inserito nella corsa a Jacopo Fazzini. Il 10 dell’Empoli rappresenterebbe essere quell’alternativa di lusso ad una mediana che starebbe venendo spremuta da Baroni fino all’ultima goccia di sudore, complice anche i tanti infortuni che hanno colpito la formazione biancoceleste in questa prima, entusiasmante, parte di stagione.

Accordo vicino, ma occhio alla maxi operazione con il Napoli

La Lazio è sulle tracce di Jacopo Fazzini dell’Empoli. Claudio Lotito sembrerebbe essere disposto a fare questo regalo a mister Baroni, anche se ci sarebbero due situazioni in particolare che ostacolerebbero il presidente bianconceleste ad affondare il colpo decisivo sul numero 10 toscano.

La prima avrebbe a che vedere con la valutazione che il club di Corsi fa di Fazzini. Per cedere nel prossimo calciomercato il suo talento, infatti, l’Empoli chiederebbe almeno 15 milioni di euro, definiti troppi da Lotito che valuterebbe di spendere questa somma solo con una formula che lo agevolerebbe. La seconda, invece, è per via del Napoli. Il club azzurro sarebbe infatti in corsa anche per Ismajli, con Zerbin che invece interesserebbe all’Empoli. Questo potrebbe innescare una maxi operazione che farebbe poi rimanere Claudio Lotito con un pugno di mosche in mano. Staremo a vedere.