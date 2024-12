Inchiesta Inter: ecco la sanzione per tre nerazzurri

Rispunta la questione dell’inchiesta in casa Inter, per quanto emerso nel recente periodo e che coinvolge l’ambiente Inter.

Una sanzione per l’inchiesta sulle notizie divenute di dominio pubblico per quanto sarebbe accaduto nel dietro le quinte dell’ambiente interista e che vede ora la sanzione su tre nerazzurri “protagonisti” in negativo sulla situazione stessa.

Ma cosa rischia l’Inter? Si interrogano i tifosi dell’Inter sui provvedimenti che potrebbero appunto emergere dalla sentenza.

La posizione dell’Inter sull’inchiesta ai propri danni

Torna a tenere banco, tra le notizie in casa Inter, la questione legata all’inchiesta per i nerazzurri sulla vicenda ultrà che è stata tra le principali preoccupazioni dell’ambiente interista.

I tifosi temono di vedere stravolgimenti legati a quelle che sono le vicende del proprio club, con la bellezza di tre nerazzurri presumibilmente coinvolti nella vicenda, come riportato da Tuttosport. La prima udienza sulle misure cautelari in riferimento all’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan sarà il 20 febbraio 2025. Tempo di festeggiare l’anno nuovo, ma con la questione poi tutta da valutare in casa Inter, ma con i nerazzurri che si definiscono “tranquilli” su tale vicenda.

A prendere parola è stato sempre Beppe Marotta che, in prima linea e pure nei giorni scorsi, ha dichiarato di non temere nulla su tale vicenda, accendendo piuttosto la luce sull’Inter in quanto parte lesa della vicenda, secondo lo stesso patron dell’Inter.

Inter, tre nerazzurri coinvolti nella sanzione: cosa rischiano

Secondo la Giustizia Sportiva, fa sapere il quotidiano, a non rischiare niente sulla sanzione sarebbe il vice-presidente, Javier Zanetti. Diverse invece le posizioni di Inzaghi e di Calhanoglu. Per quanto riguarda il tecnico, potrebbe scattare una pesante sanzione, ma solo a livello economico. Sul calciatore invece, qualora dovesse essere verificato e mostrato l’aver violato l’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, allora sarà squalificato. E le giornate di squalifica saranno tutte, poi da chiarire.

Inter, cosa rischia Calhanoglu? Le possibili giornate di squalifica

La maxi-squalifica di Hakan Calhanoglu potrebbe vedere il calciatore squalificato per almeno tre giornate, con la stessa squalifica che potrebbe allungarsi ad un massimo di dieci giornate, come da norma. Chiaro è che l’Inter spera proprio di evitare ogni tipo di squalifica, continuando a definirsi parte lesa sull’inchiesta ultras ma, il minimo di giornate previste in caso appunto di squalifica, sono legate ad almeno tre assenze da consumare in campionato.