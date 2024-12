Dragusin torna in Serie A: niente Napoli o Juve, ha scelto un’altra squadra

Tutto pronto per il ritorno in Serie A di Dragusin. Arrivano conferme riguardo il trasferimento del calciatore, che non andrà nè al Napoli e neanche alla Juventus.

Emergono delle novità relative al destino del calciatore, di proprietà del Tottenham.

Partito in sordina, ha conquistato spazio all’interno della formazione inglese diventando un punto di riferimento per la squadra. Gli Spurs, che a gennaio 2024 acquistarono dal Genoa il difensore per 25 milioni di euro, adesso sono prontu a valutare l’eventuale partenza del ragazzo, che continua ad attirare l’interesse da squadre di Serie A.

Dopo le voci su Napoli e Juventus, adesso un’altra società si è messa sulle tracce di Radu Dragusin che insieme al suo enoturage dovrà valutare se formalizzare oppure no il ritorno in Italia.

Importanti aggiornamenti di mercato sul futuro del difensore centrale del Tottenham Dragusin, che ha già militato in Serie A con la maglia del Genoa.

Un anno fa, di questi tempi, era al centro delle voci di calciomercato con tantissime società sulle sue tracce. Alla fine, il giocatore accettò la proposta del Tottenham che investì tanti soldi per prenderlo.

Quale futuro per Dragusin?

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia di mercato relativa al possibile ritorno in Serie A di Radu Dragusin, che è finito nel mirino di un’altra squadra italiana.

Infatti, a sorpresa, si sta per concretizzare il trasferimento in Argentina del difensore che può essere sostituito proprio dall’ex Genoa, che è attualmente di proprietà del Tottenham.

L’addio dalla Fiorentina di Martinez Quarta, che è ad un passo dal River Plate, porterà nelle casse dei viola circa 7-8 milioni di euro. Una cifra bassa che può essere l’acconto da dare al Tottenham per Dragusin, che è il sogno per la retroguardia viola.

Il difensore, infatti, sarebbe il desiderio di Palladino che è pronto ad accogliere in squadra il calciatore, che in questa prima parte di stagione è stato un titolarissimo per il Tottenham.

Dragusin alla Fiorentina?

Non sarà facile strappare il calciatore al Tottenham ma Pradé farà un tentativo per portare alla Fiorentina Radu Dragusin. Il centrale ha dei costi davvero alti per la società viola ma Commisso, questa volta, è disposto a tutto pur di accontentare Palladino.

L’alternativa a Dragusin è Milos Veljkovic del Werder Brema, un difensore d’esperienza che ha nel suo passato esperienze in Inghilterra con la maglia di Tottenham, Middlesbrough e Charlton.

Sono queste, dunque, le piste per la Fiorentina che con l’addio di Martinez Quarta è alla ricerca di un altro difensore centrale. Sarà un mese di gennaio particolarmente movimentato per i viola che sono alla ricerca anche di un altro centrocampista.