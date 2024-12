Genoa: Balotelli ad un passo dall’addio, svelato il nuovo club

Si chiude per sempre l’avventura di Balotelli al Genoa. Arrivano conferme riguardo l’intenzione dell’attaccante, che ha già ricevuto una telefonata da parte di un’altra società.

L’esperienza al Genoa di Balotelli è ai titoli di coda. L’arrivo di Vieira ha complicato i piani di Supermario, che aveva firmato con il Grifone su input dell’ex allenatore Alberto Gilardino, che aveva fatto delle promesse al bomber scuola Inter.

La situazione è cambiata con l’arrivo dell’ex centrocampista, che aveva già avuto alle sue dipendente Balotelli nel corso dell’esperienza al Nizza, conclusa in anticipo dal giocatore a causa di alcune divergenze con Viera.

Adesso si prospetta una situazione simile per il giocatore, che è pronto a lasciare il Genoa nel mese di gennaio. Ecco le ultimissime notizie di mercato relative alla nuova squadra di Balotelli che è sempre più vicino all’addio.

Le prossime partite di campionato, contro Empoli, Lecce e Parma, saranno decisive per il Genoa che è in piena lotta per la salvezza.

La società, che nel frattempo ha cambiato proprietà ed è finita nelle mani dell’imprenditore Sucu, sta lavorando anche in vista del mercato invernale che metterà a disposizione di Patrick Vieira dei nuovi giocatori di talento.

Intanto, si muove qualcosa anche in uscita con l’addio imminente di Mario Balotelli che sta per chiudere la sua esperienza a Genoa. Il calciatore, fuori dai piani di Vieira, è pronto per una nuova avventura.

Balotelli ai saluti: lascia il Genoa, ecco dove sta andando

E’ la Gazzetta dello Sport a fare il punto sull’addio di Mario Balotelli dal Genoa.

Nelle prossime ore, infatti, si deciderà il destino dell’attaccante. Infatti, nel contratto che lega il giocatore al grifone, è presenta una clausola che permette a Balotelli o al Genoa di interrompere il rapporto entro il 31 dicembre.

Sono giorni decisivi, dunque, per il destino di Supermario che prima di scegliere cosa fare dovrà parlare con Patrick Vieira, che intanto ha recuperato Vitinha ed Ekuban in attacco.

La sensazione è che il Genoa non eserciterà la clausola, l’intenzione del club è andare avanti con Balotelli. Resta il dubbio legato alla volontà del calciatore che ha ricevuto un’altra ricca proposta da parte di un’altra squadra, ecco quale.

Futuro in Messico per Balotelli?

C’è una voce che riguarda il futuro dell’attaccante, che ha ricevuto una proposta da parte dei dirigenti messicani che vogliono portare al Cruz Azul Balotelli. Sul piatto c’è un ingaggio da 2 milioni di euro, ovvero cinque volte di più rispetto allo stipendio percepito al Genoa dall’attaccante.