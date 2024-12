Beffa al Milan di Conceicao: firma gratis subito per la Juventus

Il Milan cambia allenatore e cambiano anche le soluzioni per il calciomercato, tant’è che uno dei simboli rossoneri è pronto all’addio con firma alla Juventus.

Un colpo di scena che ha dell’incredibile se si pensa al legame avuto in passato e al ruolo importantissimo, chiave, che ha avuto all’interno dell’organico rossonero, prima di questo disastro nel corso della gestione Fonseca. Chissà se per colpa del tecnico a questo punto, visto che con Conceicao che prende il suo posto, le cose non sono per niente cambiate, anzi.

La Juventus è pronta a chiudere, con un’idea di mercato che porterebbe alla firma a zero praticamente per il calciatore del Milan, con trasferimento alla Juventus che si consumerebbe soltanto a fine stagione, ma con immediato accordo un po’ come successo per altri parametro zero sui quali, spesso, è l’Inter a “comandare” il mercato stesso degli svincolati e futuri svincolati.

Juventus, colpo dal Milan: la firma gratis

La rivoluzione del Milan passa anche dal mercato e tra queste, c’è quella legata alle soluzioni che, in qualche maniera, la società rossonera deve prendere.

Perché con Conceicao in panchina e con le diverse situazioni che obbligano i rossoneri a prendere delle decisioni, ce n’è una in particolare sulla quale la separazione sarà più che dolorosa a causa del legame che c’è tra calciatore e popolo rossonero.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la Juventus starebbe pensando di chiudere con la firma di Davide Calabria, a costo zero. Il calciatore, in uscita dal Milan, potrebbe passare dall’essere il capitano del Milan al nuovo terzino della Juventus, raggiungendo Manuel Locatelli dopo la vita passata assieme nelle giovanili dei rossoneri.

Dal Milan alla Juventus: può firmare già in Supercoppa

Può firmare già nel periodo della Supercoppa, quando ci sarà contatto diretto tra il Milan e la Juventus in quelli che saranno i primi giorni di Conceicao sulla panchina del Milan. Alle porte c’è infatti l’appuntamento in Arabia Saudita, col club bianconero che va a caccia di un nuovo esterno, che potrebbe trovare nel nome di Davide Calabria, come colpo da piazzare con la firma a zero già a gennaio, per trovarselo in rosa a giugno.

Ultime su Calabria: alla Juventus ritrova il suo amico di sempre

Ritroverebbe il suo amico di sempre, cresciuto con lui alle giovanili. Si tratta di Manuel Locatelli, calciatore che aveva condiviso in rossonero le prime esperienze, proprio assieme a Calabria, da rossonero e da calciatore professionista in Serie A. Alla Juventus, Calabria e Locatelli, si ritroverebbero titolari nella stessa squadra.