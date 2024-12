Cambio in Italia, il primo esonero del 2025: arriva un nuovo mister

Un altro cambio sulla panchina del club italiano Ecco le ultimissime riguardo l’addio dell’allenatore che sta per essere esonerato dal club. C’è la svolta sul sostituto, ecco i dettagli.

Momento chiave della stagione per l’allenatore, con la società sta valutando se intervenire per salvare il campionato ed evitare un’altra catastrofe oppure dare ancora fiducia all’attuale area sportiva.

Ecco perché, nelle ultime ore, ha preso sempre più corpo la pista dell’esonero, che può arrivare nei primi giorni di gennaio 2025.

Si attende una risposta da parte della proprietà che, di sicuro, non si aspettava una prima parte di stagione così deludente in termini di risultati. Dopo aver investito tanto in estate, la squadra si ritrova lontano dalle prime posizioni in campionato.

Ecco perché i tifosi si attendono una svolta da parte della società che deve decidere se cambiare allenatore e prendere un altro mister.

Un’altra stagione negativa per la squadra che rischia di mancare di nuovo l’appuntamento per l’accesso in Serie A.

Fuori dai playoff, la squadra si ritrova in una posizione di classifica davvero brutta con i tifosi che insorgono e chiedono a gran voce l’arrivo di un tecnico d’esperienza capace di risollevare l’ambiente e dare fiducia a quei giocatori che sono spaesati dopo i recenti risultati negativi.

Un altro esonero in Italia, cosa sta succedendo: scelto il sostituto

Tre punti in cinque partite per la squadra che, a inizio stagione, era partita con ben altri propositi. Ecco perché, in città, è già scattata la contestazione contro la società e l’allenatore con i giocatori che adesso sono chiamati ad un sussulto d’orgoglio.

La pausa in Serie B sarà davvero lunga. Si tornerà in campo il 12 gennaio, ecco perché è arrivato il momento giusto per cambiare. La sosta, infatti, permette ai club di sistemare le cose anche in sede di campagna trasferimenti.

Il Palermo sta valutando la possibilità di esonerare l’allenatore Alessio Dionisi, che ha perso la fiducia dell’ambiente.

Il tecnico attende notizie da Manchester, con il City Group che dovrà prendere una decisione anche riguardo il futuro del direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Esonero Dionisi Palermo: Pirlo è un candidato per la panchina

Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti nelle prossime ore prenderanno una decisione riguardo il cambio in panchina con l’esonero di Alessio Dionisi che è una possibilità concreta.

In caso di ribaltone, la società ha già pronto un nome che può essere quello di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista, libero dopo l’esonero dalla Sampdoria, è un serio candidato per la panchina del Palermo.