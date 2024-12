Mutu è la scelta a sorpresa in panchina: esonero ufficiale

La stagione è arrivata ormai al giro di boa e per molte squadre è tempo di tirare le somme e valutare un cambio allenatore.

I campionati hanno classifiche ormai delineate e le difficoltà vissute fino a questo momento hanno creato un vortice di polemiche e rimpianti rispetto all’inizio della stagione che possono sfociare nell’esonero e nella scelta di un nuovo allenatore da cui ripartire nel 2025.

I risultati decidono e decideranno sempre i destini degli allenatori che sono i primi a pagar e gli unici sempre messi alla gogna a campionato in corso se le cose non vanno bene.

Nuovo esonero ufficiale: si riparte dall’ex Juventus

Il calcio è arrivato al momento centrale e determinante della stagione, visto che siamo a metà campionato ed è possibile, ora, tirare definitivamente le somme di ciò che è stato fatto fino a questo momento per capire cosa è andato e cosa no e soprattutto come incrementare i risultati e come migliorare la rosa per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Le difficoltà ci sono per tantissimi club che a inizio anno avevano altri obiettivi rispetto alla classifica attuale e quindi rischiano di restare fuori dai giochi e di far innvervosire i tifosi che, fino a questo momento, sono stati sempre al fianco della squadra.

Ora è ufficiale un altro esonero: la società ha deciso di ripartire da un altro allenatore e firmerà a breve l’ex Juventus.

Adrian Mutu trova l’accordo: “Siamo vicini”

Dopo circa 8 mesi, Adrian Mutu pul tornare in panchina nella sua Superliga Romania. Il Petrolul ha deciso di esonerare il tecnico turco Mehmet Topal e sta valutando la possibilità di sostituirlo con l’ex calciatore che ha fatto le fortune di Juventus e Fiorentina in Serie A

Claudiu Tudor, presidente dei “lupi gialli”, ha annunciato dopo l’esonero di essere “molto vicino” all’accordo con Adrian Mutu. “Abbiamo ancora qualche dettaglio da definire, ma prima di mettere in piedi un nuovo allenatore dobbiamo chiudere il contratto con l’attuale allenatore”.

Mutu ha recentemente allenato anche il Voluntari, il FC U Craiova, il Rapid e il CFR Cluj. Ora la sua avventura da allenatore potrebbe continuare in Romania dove ha l’obiettivo di riportare in alto il Petrolul.

Mutu al Petrolul: obiettivo playoff

Adrian Mutu riparte dal Petrolul, squadra di prima serie rumena che ha chiuso il 2024 al sesto posto in classifica e al limite per accedere ai playoff del campionato rumeno. Le ultime partite non sono state soddisfacenti, con una sola vittoria in 5 partite e per questo si è deciso per l’esonero.

Mutu avrà il compito di migliorare la classifica del Petrolul, raggiungendo definitivamene un posto ai playoff per provare a vincere il campionato rumeno.