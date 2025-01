Ritorno in panchina per l’ex capitano: è fatta, svelato il nuovo club

E’ tutto pronto per l’arrivo dell’allenatore che ha deciso di accettare la proposta del club italiano. Ritorno in pista per l’ex centrocampista, che avrà un duro compito: ecco quale.

Rimasto fermo per qualche mese, alla fine il tecnico ha trovato un’altra squadra che ha deciso di investire sulle sue qualità. L’allenatore avrà la possibilità di mettersi in mostra e di far valere le proprie doti di condottiero, apprezzate già quando era calciatore.

Un nuovo ruolo per lui, con un compito ben preciso: salvare la squadra, che naviga in cattive acque. Ecco le ultimissime notizie anche riguarda l’accordo e la stipula del contratto che sarà formalizzato nei prossimi giorni.

Cambio in panchina: l’ex capitano sta tornando

Il dado è tratto. Il presidente ha deciso di puntare con forza sull’ex capitano, che torna dunque in pista per tentare il miracolo salvezza.

L’estate scorsa un andamento del genere della squadra era inimmaginabile, eppure il campo ha dato le proprie risposte con la squadra che adesso si ritrova a lottare per non retrocedere.

Una situazione al limite per il patron che ha deciso di rivoluzionare l’area tecnica, mandando via l’allenatore e il direttore sportivo. Per quanto riguarda il sostituto del mister, alla fine la società ha deciso di richiamare una vecchia leggenda del club che ha scritto pagine importante della storia sportiva della squadra di calcio.

Una scelta ponderata che farà felice anche i tifosi.

E’ tutto fatto per l’arrivo sulla panchina della Salernitana di Roberto Breda, ex capitano dei granata che ha collezionato 230 presenze e 10 reti dal 1993 al 1999 e dal 2003 al 2005.

Roberto Breda alla Salernitana

L’allenatore firmerà nei prossimi giorni un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo. L’obiettivo è conquistare una salvezza tranquilla con la Salernitana, che sarà tra le grandi protagoniste del calciomercato di gennaio 2025.

In questo momento, la squadra si ritrova negli ultimi posti della classifica di Serie B con la salvezza che resta alla portata del club che ha deciso di puntare con forza su Roberto Breda, che torna dunque a Salerno per tentare questa nuova impresa.