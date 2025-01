Affondo per Jonathan David, firma a zero: intreccio con il Milan

Nonostante il Lille ne stia trattando il rinnovo, il futuro di Jonathan David sembrerebbe essere sempre più lontano dai Les Dogues e dalla Francia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante canadese sarebbe in procinto di unirsi a parametro zero ad una delle più importanti società d’Europa. Spettatore interessato all’evolversi della situazione il Milan, perché il club rossonero uscirebbe rinforzato da tutta questa situazione, soprattutto nel momento in cui il classe 2000 dovesse mantenere la parola data e firmare il contratto.

Dalle parti di via Aldo Rossi sperano dunque che quest’operazione possa andare in porto, perché di conseguenza quella sulla quale Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani starebbero lavorando si potrebbe sbloccare una volta e per tutte.

Affondo per Jonathan David: accordo chiuso

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille al termine di questa stagione. Le parti, comunque, starebbero trattando il rinnovo, ma l’impressione è che il canadese si veda lontano dalla Francia, sennò non si spiegherebbero le voci che nel corso di questi giorni si sarebbero intercorse.

Stando a queste, infatti, il classe 2000 è addirittura in procinto di accordarsi con una delle più importanti società d’Europa, che dopo essere passata per i suoi agenti ha contattato direttamente l’attaccante per convincerlo a sposare il progetto tecnico in questione. Quando una squadra del genere chiama, comunque, dire di no è pressoché impossibile, ma nel calciomercato si sa che vige la regola del “mai dire mai“, soprattutto quando si parla di giocatori che possono firmare a parametro zero. In questo caso, però, l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, con il Milan che in tutta questa situazione potrebbe uscirne rinforzato anche non ingaggiando il diretto interessato.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes, il Liverpool sembrerebbe essere ad oggi la squadra in pole position per l’ingaggio di Jonathan David, giocatore che comunque rimarrebbe nel mirino di tante altre società, italiane e non, come Juventus e Napoli ad esempio.

L’attaccante firma, intreccio con il Milan

Jonathan David potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Liverpool. In scadenza con il Lille, il canadese sarebbe in trattativa avanzata con i Reds per la felicità del Milan, che da tutta questa situazione potrebbe uscirne rinforzato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’arrivo in Inghilterra di David comporterebbe l’addio di Darwin Nunez, già ai margini del progetto tecnico di Arne Slot. Il canadese chiuderebbe ulteriormente le porte all’uruguaiano, con il Milan pronto a sfruttare l’occasione per regalare a Sergio Conceiçao un centravanti di qualità che possa risolvere il problema del gol nella Milano rossonera. In America si parla addirittura anche di una prima offerta del Diavolo per l’ex Benfica, ma in Europa questa notizia non trova, per il momento, riscontro.