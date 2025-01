Milan, offerti 41MLN per il nuovo attaccante: i dettagli

Morata non sembrerebbe convincere Conceiçao al punto che il Milan si sarebbe già iniziato a muovere di conseguenza nel calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero avrebbe presentato una prima, importante, offerta ufficiale per quello che dovrebbe essere l’uomo al quale l’allenatore lusitano ha intenzione di affidare il proprio reparto offensivo in questa seconda parte di stagione. Dalle parti di Casa Milan, comunque, non sarebbero ancora arrivate conferme in merito, ma l’impressione è che invece si stia cercando semplicemente di insabbiare la cosa per continuare a lavorare con tranquillità e lontani dagli occhi indiscreti per riuscire a portare a casa un’operazione tutt’altro che semplice.

Prima offerta del Milan per l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Sergio Conceiçao un nuovo numero nove visto che il portoghese sembrerebbe aver difatti bocciato Alvaro Morata.

Il fatto che il neo allenatore rossonero non apprezzi a pieno lo spagnolo è la conferma che gran parte delle scelte fatte in estate dalle parti di Casa Milan si sono alla fine dimostrate essere sbagliate. Meglio rendersene conto adesso che mai, anche perché c’è un calciomercato di mezzo che può permettere ed aiutare il Diavolo a sistemare le cose. Ed è questo quello che difatti ha intenzione di fare il gruppo di lavoro del Milan, che stando alle ultime notizie si sarebbe già iniziato a muovere per regalare a Sergio Conceiçao un nuovo centravanti a gennaio. Tanti nomi sarebbero già stati accostati alla formazione rossonera nell’arco di questi giorni, ma l’impressione è che si possa alla fine puntare su un nome in particolare, profilo seguito già in passato dalle parti di via Aldo Rossi.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Milanisti Channel, il Milan avrebbe messo gli occhi su Darwin Nunez del Liverpool, uno dei grandi scontenti della formazione di Arne Slot. Non solo, dall’America girerebbe una voce secondo la quale il club rossonero avrebbe addirittura anche già presentato una prima offerta per il centravanti uruguaiano.

Milan: i dettagli dell’offerta per il nuovo centravanti

Il Milan punta con decisione Darwin Nunez, o almeno questo è quanto trapelerebbe dagli Stati Uniti. Non solo, stando a quanto riportato dai colleghi di Milanisti Channel, il Diavolo avrebbe addirittura compiuto il passo successivo presentando un’offerta al Liverpool per l’attaccante.

Questa notizia non troverebbe ancora riscontro in Europa, ma a quanto pare dall’America circola una volta secondo la quale il Milan avrebbe proposto un prestito di 6 mesi con obbligo di acquisto per acquistare Darwin Nunez già a gennaio. Non convinto, il Liverpool sembrerebbe aver immediatamente rispedito al mittente l’offerta, soprattutto a queste condizioni, nonostante il club rossonero avesse comunque messo sul tavolo la bellezza di 41.5 milioni di sterline.