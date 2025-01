Dalla Libertadores alla Serie A: arriva il nuovo attaccante per 30 milioni

Il colpo per la Serie A arriva dopo la finale in Copa Libertadores, da uno dei migliori attaccanti del Sud America.

A sorpresa, l’affare per la bellezza di 30 milioni di euro. Non pochi “spiccioli” insomma, soldi importanti per uno dei migliori dell’ultima Libertadores, vinta dalla sua squadra, e che è finito pure nel giro della Nazionale brasiliana, per quanto di straordinario fatto proprio in Brasile.

Tanto da aver acceso, l’attaccante che sa ricoprire tutti e tre ruoli dell’attacco, in un tridente che potrebbe vederlo come assoluto protagonista in Serie A. Due squadre su tutte sono sulle sue tracce e questa mattina, la destinazione in Serie A per il fuoriclasse brasiliano, è stata svelata da Il Corriere dello Sport.

Calciomercato: colpo dalla Libertadores, arriva in Serie A

Il gioiello della Copa Libertadores è nel mirino dei migliori club al mondo. E alla fine, a spuntarla, potrebbe essere un club di Serie A.

Cercando di anticipare la fortissima concorrenza, cercando di prenderlo “prima che sia troppo tardi” considerando che l’attaccante del Botafogo rischia di vedere schizzare il suo valore di mercato. Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco e, in Italia, c’è chi ha bisogno di averlo nel suo tridente.

Con Jorko Ikonè che non convince e per dare un’alternativa a Sottil e Colpani, la società dei viola vorrebbe affiancare a Moise Kean un altro calciatore straordinario che, nel nome di Luiz Henrique, potrebbe vedere il nuovo attaccante della Fiorentina per il sogno di piazzarsi in Champions League nella prossima stagione.

Dalla Libertadores alla Serie A: colpaccio da 30 milioni

Chi se lo aggiudicherà, farà un affare. Così lo sponsorizzano dal Sud America, con la possibilità di vederlo tra i grandi d’Europa. È l’attaccante del Botafogo, fresco campione della Copa Libertadores dove, da protagonista, l’ha fatta vincere per la prima volta al club bianconero nella sua intera storia. Luiz Henrique, classe 2001, è pronto al grande salto. Lo stesso, potrebbe trovarlo nel trasferimento in Serie A e per ben 30 milioni di euro.

Dove giocherà Luiz Henrique? Ci sono due squadre su di lui

Oltre alla Fiorentina, c’è anche il Napoli sulle tracce di Luiz Henrique. Il brasiliano potrebbe approdare in Italia per 30 milioni e Giovanni Manna lo seguirebbe da tempo, anche per quello che era, in passato, il progetto della Juve Next Gen. I viola, in questo momento, sono in vantaggio. Rocco Commisso ha voglia di accontentare Palladino e potrebbe farlo col grande colpo dal Sud America.