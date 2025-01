La Juventus anticipa tutti per il “nuovo” Kross: beffato il Bayern

Sembrava che il calciatore potesse vestire la maglia del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Juventus si sarebbe con prepotenza inserita nei discorsi con l’agente del giovane talento, conquistando posizioni importanti sulla griglia di partenza. Immediato il feeling tra le parti, con Cristiano Giuntoli che starebbe personalmente spingendo per riuscire a trovare il prima possibile un accordo per quello che in patria viene definito essere il giocatore più vicino a quello che è stato, almeno fino all’anno scorso, Toni Kross, non di certo uno qualunque.

Ed ecco spiegato l’interesse del Bayern Monaco, concorrenza che può mettere soggezione ma che invece non ha intimorito più di tanto la Juventus, brava a giocarsi nel migliore dei modi le proprie armi a disposizione.

La Juventus si aggiudica il “nuovo” Kross: i dettagli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che oltre a dedicarsi al presente starebbe lavorando anche in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli avrebbe infatti stilato una lista di nomi che possano fare al caso di Thiago Motta, profili per i quali ogni discorso è però rimandato a giugno, forse.

Per alcuni di questi le cose potrebbero evolversi anche nel corso di questo gennaio, visto che stiamo parlando di giocatori in scadenza di contratto nel 2025. Tra questi rientra anche il “nuovo” Toni Kross, giocatore che in patria starebbe stupendo tutti con prestazioni di altissimo livello nonostante la sua giovane età. Inutile dire che nel momento in cui è sbocciato il talento, il Bayern Monaco ha immediatamente fatto sapere del suo interesse, mossa che ha un chiaro segnale: quello di lasciare briciole alla concorrenza. Il club bavarese non ha però fatto i conti con Crisiano Giuntoli, che sotto traccia si sarebbe portato piuttosto avanti.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, l’interesse della Juventus per Tom Bischof dell’Hoffenheim è più che reale, visto e considerato che il classe 2005 rappresenterebbe essere un’opportunità che dalle parti della Continassa non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire considerata la sua scadenza di contratto il prossimo giugno.

Juventus in pole, ma occhio all’agguerrita concorrenza

La Juventus monitora la situazione di Tom Bischof, stella dell’Hoffenheim che potrebbe firmare con la Vecchia Signora a parametro zero nel corso di questo calciomercato. Considerato il rendimento che sta avendo in patria, il 19enne avrebbe attirato su di sé l’attenzione anche di altri club importanti, soprattutto di Bundesliga.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, anche Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte sarebbero sulle tracce di Bischof, con i Bavaresi che addirittura avrebbero anche già compiuto il passo più lungo della gamba comunicando all’entourage del giocatore il loro interesse. Staremo a vedere.