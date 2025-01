Il nuovo acquisto è già sbarcato in città: nel pomeriggio le firme

Dopo che le parti si sono accordate su tutto negli scorsi giorni, il nuovo acquisto è oggi atteso alle firme sul contratto che lo legherà al club.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, Jesper Karlsson è poche ore fa atterrato nell’aeroporto del Salento per iniziare la sua esperienza dal giocatore del Lecce.

Serie A: i dettagli dell’affare

Jesper Karlsson è pronto a cominciare la sua esperienza da giocatore del Lecce. Lo svedese è nelle scorse ore atterrato all’aeroporto del Salento, dove ha posato insieme ad alcuni tifosi e con i colori giallorossi.

Nel pomeriggio il neo attaccante di Marco Giampaolo si dirigerà in sede per firmare il contratto che lo legherà fino al termine della stagione al club salentino. L’ex Bologna si è infatti trasferito dal club felsineo con la formula del prestito secco senza alcun tipo di opzione di riscatto a favore del Lecce, che comunque in caso di salvezza potrebbe comunque sedersi al tavolo delle trattative con il club rossoblù per discutere di un eventuale acquisto a titolo definitivo di Karlsson, sempre che lo svedese rendi come ci si aspettano dalle parti del Via del Mare.