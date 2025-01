Juventus: infortunio e tegola, arriva subito un attaccante

La Juventus chiude subito per un altro attaccante. La notizia è quasi certa, dopo l’infortunio di Milik che dovrà stare fermo ai box per qualche altra settimana. Ecco chi prende Giuntoli.

La Juventus rompe gli indugi ed entra prepotentemente nel mercato di gennaio 2025. I bianconeri, infatti, hanno fretta di chiudere l’accordo con il nuovo attaccante che, alla luce del recente infortunio di Milik, diventa necessario per i bianconeri.

Arrivano nuove indiscrezioni relative allo stop dell’attaccante polacco, alle prese con i continui problemi fisici e che hanno costretto l’ex Napoli a saltare tutta la prima parte di campionato.

Ecco perché Giuntoli, oltre al difensore centrale, dovrà intervenire anche in attacco per prendere un altro giocatore.

Juventus: un altro infortunio per Milik, Giuntoli blocca l’attaccante

Calvario infinito per Milik che dopo gli ultimi mesi passati ai box dovrà rimandare il suo rientro in campo.

Ciò mette spalle al muro la Juventus, che attendeva con fiducia il recupero del calciatore che invece dovrà stare ai box ancora per qualche settimana.

Altri dieci o quindici giorin di stop per Milik che ha rimediato questo nuovo problema fisico. Ecco eprché adesso la Juventus dovrà intervenire in attacco per prendere uno se non due attaccanti che serviranno a completare il reparto offensivo.

Senza i gol di Vlahovic, infatti, i bianconeri non hanno nessuna alternativa lì in avanti con Thiago Motta costretto a sperimentare Weah oppure Nico Gonzalez.

Ecco perché, Giuntoli accelera per quanto riguarda l’eventuale arrivato di un attaccante. Nel mirino, in questi ultimi giorni, è finito anche Kolo Muani del Psg che può arrivare alla Juventus a delle condizioni vantaggiose.

Zirkzee o Kolo Muani per l’attacco della Juventus

Thiago Motta sogna di riabbracciare Zirkzee ma la situazione dell’olandese al Manchester United è abbastanza particolare.

Ecco perché, in cerca sempre di occasioni e opportunità che possono arrivare dal mercato di gennaio, Giuntoli ha messo nel mirino anche Kolo Muani del Psg, che ha rotto con Luis Enrique.

Il tecnico dei francesi ha messo alla porta l’attaccante francese, che può essere l’alter ego perfetto di Dusan Vlahovic. Non è da escludere neanche il doppio colpo in avanti, con Kolo Muani e Zirkzee alla Juventus con l’eventuale cessione del serbo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2026.

I tifosi sono in attesa di novità da parte di Giuntoli che, a stretto giro, dovrà prendere delle decisioni sia riguardo il difensore centrale che per l’attaccante. Sarà una sessione particolare per il dirigente che dovrà inventarsi qualcosa per sistemare la rosa a disposizione di Thiago Motta.