Incubo Vlahovic, è spuntato un problema enorme: lo mandano via

Dusan Vlahovic vive un incubo alla Juventus: le sue qualità stanno svanendo pian piano e ora l’unica soluzione è mandarlo via per sempre.

Le prestazioni dell’attaccante serbo dall’inizio della stagione non sono per niente positive. Il suo lavoro in campo, nel complesso, è anche sufficiente ma manca moltissimo alla sua condizione migliore, a quello che realmente potrebbe fare e i problemi stanno diventando sempre più complicati e meno semplici da gestire.

Anche in Supercoppa Italiana la partita contro il Milan è stata negativa: ha sbagliato un gol molto semplice per lui e non è riuscito minimamente a incidere in maniera positiva sul risultato finale.

Vlahovic è un grosso problema per la Juventus

La Juventus ha puntato tutto su Vlahovic qualche anno fa, acquistandolo dalla Fiorentina come erede di Cristiano Ronaldo. La sua avventura in bianconero era iniziata molto bene ma poi ha preso pieghe sempre più negative, fino ad arrivare a tutti i problemi che conosciamo oggi.

Il talento di Vlahovic c’è ma in questo momento è molto ben nascosto dalle sue difficoltà e dalle incertezze che vive quotidianamente e che rischiano di compromettere il suo futuro e anche quello del club bianconero.

L’ennesima prestazione sottotono è stata la scintilla che ha fatto accendere ulteriori polemiche e ora il suo futuro può cambiare per davvero.

Futuro Vlahovic: i tifosi lo mandano via dalla Juventus

I numeri e le prestazioni di Vlahovic hanno stufato i tifosi della Juventus. L’attaccante bianconero non è riuscito minimamente a essere determinante in questa stagione, nonostante il cambio di allenatore e quindi ora il problema è lui, secondo gran parte della tifoseria.

Tutti chiedono un nuovo attaccante e c’è anche chi cederebbe il serbo a gennaio per prendere un centravanti diverso per caratteristiche e per qualità, qualcuno più congeniale al gioco e alle idee di Thiago Motta. La situazione Vlahovic è da tenere sotto controllo perché potrebbe creare un contraccolpo mentale molto complicato da gestire.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è fortemente in dubbio. Il rinnovo è stato messo in stan-by perché c’è aìla volontà di cederlo e ricominciare con un nuovo progetto. Ma difficilmente verrà venduto alle cifre che la Juve immaginava possibili fino a qualche anno fa.

Via Vlahovic: la Juventus lavora per Zirkzee

L’addio di Vlahovic alla Juventus è una possibilità concreta alla fine della stagione. Nel mercato di gennaio sembra impossibile perché non ci sono troppi club che cercano un attaccante e forse nessuno metterebbe in piedi una trattativa da 40-50 milioni di euro.

Intanto la Juventus lavora con il Manchester United per l’acquisto di Joshua Zirkzee. È fuori dai progetti di Ruben Amorim al Manchester United e può diventare l’arma segreta della Juve già a gennaio.