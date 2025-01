Beffa Milan: l’attaccante sta firmando con i bianconeri

In questi giorni si è ipotizzato un approdo al Milan del calciatore, ma il suo futuro sembrerebbe essere invece altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante sarebbe finito nel mirino dei bianconeri, che in queste ore avrebbero accelerato i discorsi per il suo trasferimento già in questo calciomercato. Le sensazioni sono positive, ma è prematuro parlare di affare fatto, anche perché ci sarebbero ancora da definire una serie di dettagli che al momento permetterebbero al Milan di rimanere ancora in corsa.

Non è da escludere che il club rossonero possa esso stesso escludersi da questa corsa, ma l’impressione è che il primo a non volerlo è Sergio Conceiçao, che a quanto pare avrebbe fatto lui il nome dell’attaccante alla sua (nuova) dirigenza.

Niente Milan, l’attaccante firma con i bianconeri

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che stasera sarà impegnato a Riyadh per la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Vincere potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo, non solo per il morale della squadra e dell’ambiente, ma anche alle casse del club, visto che tornare a Milano con il trofeo significherebbe incassare 11 milioni di euro, soldi che il club rossonero reinvestirebbe poi questo gennaio per andare a rinforzare e completare la rosa di Sergio Conceiçao.

Risolta la questione Tomori, che dovrebbe rimanere in rossonero almeno fino alla fine della stagione, la priorità del Milan in questo calciomercato potrebbe essere la prima punta. Morata ed Abraham non convincono, ed è per questo che l’allenatore lusitano avrebbe messo nel mirino un attaccante che l’ha fatto penare parecchie volte quando era in Portogallo. Addirittura in questi giorni si è parlato anche di un’offerta del Milan per il calciatore, che però sembrerebbe essere destinato a giocare altrove.

Stando infatti a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri canali social, più che di rossonero il futuro di Darwin Nunez sembra possa colorarsi del bianconero del Newcastle, che in queste ore avrebbe allacciato i contatti con il Liverpool per capire la fattibilità di un’operazione che si pronostica essere onerosa.

Beffa Milan: scelta fatta sull’attaccante

L'impressione, però, è che l'ex attaccante del Benfica non vestirà rossonero in questo stagione, complice il forte interesse del Newcastle. I Magpies potrebbero infatti decidere di affondare il colpo su Nunez per affiancare ad Isak un attaccante di livello, ma stando a quanto riportato da Ekrem Konur questo scenario sembrerebbe essere di difficile realizzazione. Nonostante l'interesse il Newcastle, ad oggi, non sembrerebbe essere pronto ad insistere sull'uruguaiano, per la felicità del Milan che potrebbe reinserirsi nelle trattative.