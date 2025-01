Infortunio prima del derby di Torino: l’annuncio sulla lesione

È arrivato l’annuncio sulla lesione prima del derby di Torino, per ben due calciatori in questione che si sono infortunati.

Si è giocata la Supercoppa italiana in Arabia Saudita e che ha visto l’assenza della Juventus dagli impegni del week-end, col Torino che invece è sceso regolarmente in campo.

Entrambi i club piemontesi preparano quello che è il derby di Torino e che potrebbe rilanciare o far sprofondare entrambi i club che si stanno giocando diverse situazioni di classifica, ma non senza problemi. Tra gli ultimi, quelli legati al doppio infortunio interno con l’annuncio in merito all’esito degli esami strumentali che vede fatta chiarezza sulla lesione, all’interno della stessa notizia che riguarda il club di Torino.

Infortunio prima del derby: l’annuncio prima di Torino-Juventus

Nel corso di questa settimana andrà in scena il derby della Mole, con Torino-Juventus che sarà la gara delicata in Serie A per diversi motivi di classifica, allo stadio Grande Torino.

I bianconeri devono reagire dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana, dall’altra parte invece c’è la voglia di allontanare i malumori con una bella vittoria del derby. Ma lo stesso derby di Torino vede diverse assenze e tra queste, ne sarebbero spuntate praticamente altre due.

Stando a quella che è l’ultima ora, in casa Torino sono ben due le assenze possibili a causa di quanto annunciato sul doppio infortunio per due titolari di Vanoli. Si tratta infatti di Coco e Ricci, calciatori che rischiano di non esserci per la sfida contro la Juventus.

Infortunio a Torino: l’annuncio sulla lesione

Nel corso del week-end c’è infatti la sfida tra Torino-Juventus e sono da monitorare due situazioni, dopo l’infortunio doppio nell’ultimo week-end: secondo quanto annunciato dal Torino sono escluse le lesioni sia per Ricci che per Coco, titolarissimi di Vanoli che però vedono il proprio infortunio comunque tutto da valutare, in vista della gara di sabato.

L’annuncio prima di Torino-Juventus e le probabili formazioni

È arrivato nel corso di questo pomeriggio, l’esito degli esami sulle condizioni di Samuele Ricci e di Coco, entrambi infortunati proprio nella settimana più delicata della stagione, quella che porta al derby di Torino. Sarebbero infatti escluse le lesioni sia per il centrocampista che per il difensore, secondo quanto riportato da Sky Sport in merito al problema su Saul Coco e Samuele Ricci. Entrambi, saranno valutati proprio in vista della sfida che si giocherà nel week-end, contro la Juventus. Quelle che seguono, sono le probabili formazioni di Torino-Juventus.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina, Sosa; Ilic, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.