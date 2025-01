Kvara si chiude in pochi giorni: al PSG con lo scambio

Al Paris Saint-Germain con lo scambio, è l’ultima ora che riguarda Kvaratskhelia sul suo trasferimento in Francia.

Si può chiudere in pochi giorni svela Ivan Zazzaroni da Il Corriere dello Sport, ma le cose potrebbero invece completarsi proprio con lo scambio, spiegano da TMW. La possibilità, per chiudere subito l’operazione, vede protagonista non solo la cifra monstre che riguarda la cessione di Kvara, ma anche la possibilità di ammorbidirla con la cessione al Napoli di uno dei calciatori che Conte avrebbe voluto, a prescindere dall’operazione legata al georgiano.

Il Napoli, che perderebbe così Kvara accendendo le voci su un sostituto nell’immediato a gennaio, potrebbe ricevere dal Paris Saint-Germain il cartellino di un calciatore che gli azzurri stavano trattando ancor prima di questo scossone vissuto sul potenziale trasferimento in Ligue 1 del georgiano.

Le cifre del trasferimento di Kvara: ammorbidite con lo scambio

Il Napoli non calerà le proprie pretese economiche, tant’è che i 90 milioni di euro di valutazione saranno confermati. Senza andare per le lunghe, come accadde per Osimhen e che ha costretto poi il Napoli come “ostaggio” della stessa operazione in uscita perché è grazie al Galatasaray che tutto si è risolto, altrimenti il Napoli avrebbe dovuto stipendiare Victor Osimhen per 10 milioni di euro a stagione, ancora, per un anno, perdendolo poi a zero.

Al fine di evitare proprio tale ipotesi, ecco che il Napoli non esclude neppure che succeda tutto in pochi giorni, con il trasferimento al PSG di Kvaratskhelia.

Le cifre dell’operazione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain dal Napoli, cambiano di poco a causa dello scambio di cartellini. Sono circa 90 i milioni di euro che il PSG dovrà versare nelle casse del Napoli. Con l’inserimento del cartellino di Milan Skriniar nella trattativa col Napoli, si scenderà a circa 75.

Chi arriva al Napoli? Doppia soluzione dal PSG per Kvara

Con l’addio di Kvara al Napoli, c’è una doppia soluzione che il PSG tenterà di spedire al Napoli, per ammorbidire appunto le richieste alte del club azzurro. Tra queste c’è sicuramente Milan Skriniar, gradito nome per Conte, oltre a quello di Asensio, sempre in uscita dai transalpini. Non è però in Asensio che Conte vedrebbe il sostituto di Kvara, con un altro tra i preferiti suoi e di Giovanni Manna.

Kvara via, Skriniar dal PSG: l’esterno sarà un ex Juve

L’esterno sarà un ex Juventus, a sostituire Kvaratskhelia. Perché con i soldi incassati sull’operazione di Kvara, arriverebbe Federico Chiesa. Da capire se nell’immediato o a fine stagione, per un prestito con opzione di riscatto a cifre tutte da fissare.