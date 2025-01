Futuro Kvaratskhelia, annuncio ufficiale di Conte: “C’è una sola verità”

Khvicha Kvaratskhelia è al centro di rumors di mercato che possono stravolgere completamente il futuro del Napoli.

L’attaccante georgiano è stato centralissimo nel progetto azzurro sin dal suo primo giorno in azzurro e anche con Antonio Conte è stato messo al centro del progetto ma non ha risposto perfettamente fino a questo momento e nei giorni scorsi si è parlato insistentemente di un possibile addio immediato per far sì che il Napoli possa subito approfittare delle cifre che arriveranno per completare la rosa.

Il futuro di Kvaratskhelia è fortemente in bilico, con il PSG che sta corteggiando in maniera importante il calciatore georgiano e sta provando a convincerlo per un trasferimento immediato.

Futuro Kvaratskhelia, annuncio ufficiale di Antonio Conte

Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona ha parlato anche del futuro di Kvaratskhelia e di tutte le voci sul georgiano che non sarà convocato per un problema muscolare per la sfida contro i veronesi.

Il suo infortunio è parso, a molti, una questione legata al mercato e al possibile accordo con il PSG più che un vero e proprio problema fisico e ora la situazione sta venendo a galla dopo le parole del tecnico che non ha voluto più nascondersi.

Conte ha palato apertamente del possibile addio immediato di Kvaratskhelia. “Stiamo parlando di un calciatore importante che ho voluto fortemente che rimanesse quest’estate e così è stato, lui voleva andare via“.

Conte annuncia: “Kvaratskhelia ha chiesto la cessione

“Io ho cercato di convincere i calciatori che non erano più convinti a restare, ci ho lavorato e sono molto contento. Oggi sono tutti molto contenti di sposare questo progetto“: ha esordito così Antonio Conte in conferenza stampa alla prima domanda che ha riguardato subito Khvicha Kvaratskhelia.

E poi ha ammesso: “Kvara ha chiesto al club di essere ceduto”. Lo ha detto subito, in modo da evitare qualsiasi tipo di retropensiero che sarebbe stato deleterio per tutto l’ambiente Napoli, ma poi ha aggiunto in maniera molto seri di essere “deluso perché l’ho messo al centro del progetto, per me era importante. Io devo fare un passo indietro”.

Conte ha annunciato la volontà di Kvaratskhelia di lasciare subito il Napoli, evidentemente per firmare con il PSG che gli ha promesso un ingaggio davvero molto importante, da quasi 10 milioni di euro a stagione.

Kvaratskhelia al PSG: si cerca ancora l’intesa

Kvaratskhelia ha raggiunto l’accordo economico con il PSG per il trasferimento immediato. Ora tocca ai club trovare l’intesa economica giusta affinché il calciatore possa trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel e iniziare il suo nuovo ciclo lontano dalla Serie A.

Il Napoli chiede una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di accettare contropartite tecniche né di abbassare le sue pretese. Si gioca tutto in questo frangente e ora la situazione è rovente.