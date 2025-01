Milan, scambio a sorpresa con il Napoli: c’è l’ok di Conceiçao

Il Milan non demorderebbe nonostante tutte le difficoltà che starebbe riscontrando in questo calciomercato.

L’intenzione è quella di regalare a Sergio Conceiçao un rinforzo da Champions League questo gennaio, motivo per il quale la dirigenza rossonera sarebbe andata a bussare in casa Napoli. Nel mirino, ovviamente, un giocatore di Antonio Conte, profilo di prospettiva che in rossonero potrebbe riuscire ad esprimere al meglio il suo stile di gioco, cosa che invece in azzurro, fino a questo momento, non avrebbe fatto.

Andare a rinforzare una rivale non è nei piani di Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale il Milan sarebbe pronto a svelare l’asso nella manica, ovvero lo scambio di cartellini, formula sulla quale il Napoli starebbe riflettendo.

Milan: colpo a sorpresa dal Napoli

Importati novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo essersi visto tornare indietro Noah Okafor dal Lipsia potrebbe comunque muoversi per regalare a Sergio Conceiçao un rinforzo da Champions League. Inutile dire che il ritorno dello svizzero ha stravolto i piani del Diavolo, soprattutto sul fronte Marcus Rashford, pista che adesso sarebbe diventata davvero complicata da percorrere.

Considerato il ritardo accumulato in classifica, rimanere fermo in questo calciomercato non è nei piani del Milan, che potrebbe addirittura andare a pescare in casa Napoli un nuovo innesto per l’allenatore portoghese. Al momento ogni discorso sarebbe nella sua fase embrionale, complice anche la forte concorrenza che ci sarebbe sul calciatore, ma l’impressione è che se il Diavolo dovesse farsi avanti, avrebbe grandi chance di riuscire a portare a casa l’operazione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, il nome nuovo per l’attacco del Milan è quello di Cyril Ngonge del Napoli. Ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, l’attaccante belga potrebbe essere la soluzione sulla quale puntare nel momento in cui Samuel Chukwueze dovesse partire.

Milan, ipotesi di scambio col Napoli: occhio però alla concorrenza

Il Milan ha messo gli occhi su Cyrili Ngonge in questo calciomercato. Il belga, però, sarebbe una soluzione alternativa a Samuel Chukwueze nel momento in cui il nigeriano dovesse andare via. Allo stesso tempo, però, non è da escludere che il 21 rossonero possa essere una pedina di scambio per convincere il Napoli a cedere l’ex Verona.

Nulla di confermato, mera ipotesi, anche perché al momento Chukwueze è infortunato e non si conoscono ancora i piani che Conceiçao ha per lui. Il Milan però deve muoversi, anche perché su Ngonge ci sarebbe la forte concorrenza del Bologna, che potrebbe bruciare sul tempo il Diavolo complice l’interesse del Napoli per Ndoye. Insomma, è un gioco ad incastri, che al momento vede il Diavolo leggermente indietro.