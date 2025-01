Casemiro in Serie A: si chiude entro il week-end

Il colpo di scena vede l’uscita da parte di Casemiro dal Manchester United e con destinazione in Serie A.

A sorpresa, non è in Brasile o in un altro club di punta in Europa, tra le big del calcio in Champions League che si vedrà il plurititolato ex Real Madrid. Voci nette, da Sky Sport, riportano quella che fa sognare letteralmente i tifosi, nel retroscena che è stato svelato da Gianluca Di Marzio per quanto riguarda il domani del talento brasiliano.

Da un po’ di tempo a questa parte non è che se la passa poi così bene Casemiro al Manchester United, così come l’intero club dei Red Devils che, per stessa ammissione dell’allenatore Ruben Amorim, in questo momento, rappresenta il peggior United dell’intera storia a Manchester. Un periodo “nero” quello per i diavoli rossi della Gran Bretagna che si trovano, a questo punto, costretti al percorso di rinnovamento.

Rivoluzione United: Casemiro spedito in Serie A

Non continuerà la sua avventura al Manchester, prendendo la stessa via percorsa da Varane, nella passata estate. Chiaro è che sperano, i tifosi che accolgono Casemiro, di non ritrovarsi poi un Varane-bis perché, come si è visto al Como, i problemi fisici hanno costretto l’ex difensore del Real Madrid a lasciare definitivamente il calcio.

Casemiro, al contrario, pare essere ancora in forze per giocarsi una chance da titolare indiscusso in uno dei club che puntano all’alta classifica, almeno stando a quella che è la voglia di rifarsi, dopo un’annata non proprio all’altezza delle aspettative.

Si tratta infatti della Roma che, come riferiscono dall’emittente satellitare, sarebbe la destinazione a sorpresa per Casemiro, in uscita dal Manchester United. Da capire se poi si chiuderà nel week-end ed entro la fine di questa sessione di calciomercato, liberando il calciatore sin da subito, oppure se Casemiro arriverà in Capitale per l’estate, prendendo il posto di uno dei giocatori che sembrava essere ad un passo dal suo ritorno al Boca Juniors.

Un addio per l’arrivo di Casemiro in Italia: il retroscena

Casemiro rappresenta un’occasione più unica che rara, ma tutto pare esser stato “fermato” dalla permanenza di Paredes alla Roma. Sotto la gestione Juric sembrava un elemento ai margini, tant’è che Paredes era ad un passo dal Boca Juniors. Pertanto, la Roma aveva provato a prendere Casemiro, ma tutto è stato fermato sul nascere. Da capire se si riaccende o meno, adesso, la pista che porta al brasiliano. La scadenza del suo contratto è fissata al 30 giugno 2026 e lo United spinge per la cessione.

I dettagli dell’affare Casemiro: subito in prestito in Serie A

Non trova più spazio con Ruben Amorim, considerando che Casemiro nelle ultime dodici gare – che sono quelle da quando è arrivato il tecnico portoghese – ha trovato otto panchine senza neppure subentrare da sostituto. Stando a quanto riporta la fonte, potrebbe il Manchester United aprire al prestito con opzione di riscatto per la sua cessione in Capitale. Anche nell’immediato.