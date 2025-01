Calciomercato Napoli: chi arriva in attacco? Conte ha deciso

Si intensificano le voci riguardo il prossimo obiettivo di mercato del Napoli che vuole chiudere per un esterno straniero. Ecco tutti i dettagli riguardo il prossimo colpo degli azzurri.

Manca sempre meno alla fine della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli è in attesa di novità riguardo l’arrivo dell’esterno offensivo.

Nelle ultime ore è uscito fuori un altro nome per l’attacco degli azzurri che, parallelamente, sono a lavoro anche per l’arrivo del difensore centrale, con Comuzzo della Fiorentina che è diventato il primo obiettivo per la retroguardia del Napoli.

La bella vittoria contro la Juventus ha confermato le ambizioni della squadra azzurra che è sempre più in lotta per la vittoria del campionato di Serie A.

Una dimostrazione di forza, da parte della squadra di Conte, che ha superato in rimonta i bianconeri. Adesso c’è solo l’Inter come avversaria del Napoli che è sempre più concentrata per l’obiettivo Scudetto.

Intanto, dal mercato arrivano dei nuovi aggiornamenti con la società pronta a chiudere per il sostituto di Kvara.

Chi prende il Napoli in attacco?

Ci sono diversi calciatori accostati al club azzurro nell’ultimo periodo.

In particolar modo, nelle ultime ore, si sono alzate le quotazioni riguardo l’esterno olandese che è pronto a lasciare il Psv Eindhoven in questo mercato di gennaio 2025.

Infatti, secondo le ultime notizie, pare che un intermediario abbia offerto al Napoli Noa Lang.

Quanto costa il giocatore ex Bruges?

Il prezzo del cartellino di Lang è di 25 milioni di euro. Una cifra abbordabile per le casse azzurre, che si sono rimpolpate dopo la cessione di Kvara al Psg. L’affare può chiudersi negli ultimi giorni di mercato, con il calciatore che è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A.

Lang è un esterno che in Serie A può esplodere in maniera definitiva, un calciatore moderno di grande potenzialità, molto bravo tecnico e abile nel saltare l’uomo.

Lang Napoli: cosa c’è di vero, le ultime sull’affare

Sfumati i colpi Adeyemi e Garnacho, il Napoli si è messo alla ricerca di un altro esterno offensivo. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa al possibile affare con il Psv per l’arrivo in azzurro dell’olandese Lang, ex Bruges.

Il calciatore, in passato anche nel mirino del Milan, è pronto a salutare l’Eredivise per approdare in Serie A. Manna, infatti, sembra averlo puntanto in questi ultimi giorni di mercato, con la fumata bianca attesa poco prima della fine della sessione invernale, fissata per il 3 febbraio.