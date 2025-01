Fonseca firma fino al 2027 e torna in panchina: l’annuncio

Finita l’era Fonseca al Milan – da chiarire cosa succederà con Conceicao – ecco che ne riparte un’altra, altrove, sempre con l’ex Milan in panchina.

A riportare la notizia su quello che viene anticipato come comunicato ufficiale che vedrà il nome di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, è il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Il club in questione ha deciso di giocare prima la sfida in Europa, archiviando quello che era l’obiettivo, per poi annunciare la scelta in via del tutto ufficiale, di Paulo Fonseca in carica come nuovo allenatore del club.

Fonseca torna subito: scelta fatta in panchina dopo il Milan

Il Milan ha avuto soltanto una “mezza svolta” con il titolo vinto in Supercoppa, da quando Fonseca non è più a Milanello. Con il suo successore, Sergio Conceicao, le cose sono andate bene appunto solo parzialmente perché, se non ci fosse stata la Supercoppa e con gli alti e bassi che ci sono stati, anche a livello di screzi interni, si sarebbe rivalutata la posizione sulla panchina dei rossoneri.

Posizione che, in panchina, potrebbe salvarlo con la vittoria nel derby di questo week-end. Stesso derby che all’andata riuscì a vincere Fonseca, ad oggi pronto ad una nuova avventura. Si vociferava che lo stesso portoghese, facendo una scelta di vita, sarebbe rimasto a vivere a Milano, per far continuare i figli con la scuola nel capoluogo lombardo ma non è da escludere che per i prossimi mesi, resti tutto invariato con la famiglia Fonseca a Milano e Paulo altrove.

Secondo quanto riporta la stessa fonte, infatti, Paulo Fonseca metterebbe nero su bianco un accordo fino al 2027 con il Lione. Dopo il passato al Lille, per il tecnico portoghese ed ex Milan, è un ritorno in Ligue 1.

Rescissione col Milan: Fonseca può partire da subito

Può partire da subito l’avventura di Fonseca al Lione perché, com’era risaputo, il Milan è andato verso l’interruzione dei rapporti contrattuali con Fonseca, tanto da potersi accordare oggi con il Lione, per la firma sul contratto. Il Milan così risparmia i milioni di ingaggio, che saranno comunque guadagnati dal tecnico portoghese, che ha trovato sistemazione all’OL.

Ultime su Fonseca: subito una “chiamata” al Milan

Occhio a ciò che potrebbe succedere adesso, con il mercato dei rossoneri che può vedere un’uscita con destinazione Lione, lì dove c’è proprio Fonseca. Perché seppur chiaro ed evidente che ci sia stato qualche problema di troppo con alcuni dei giocatori rossoneri, altri che sono in uscita dal Milan, potrebbero rappresentare un’occasione last minute nel progetto Fonseca che è cominciato al Lione.