Bloccato Garnacho per l’estate: accordo con lo United

Non sarà partito quest’inverno, ma è questione di mesi prima che Alejandro Garnacho lasci il Manchester United.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Red Devils avrebbero raggiunto un accordo di massima per la cessione dell’argentino la prossima estate, necessaria per aggiustare i conti ma soprattutto per rientrare con i parametri del Fair Play Finanziario. Il classe 2004 dovrà dunque restare in Inghilterra fino al termine della stagione, ma non è da escludere che possa conquistare in questo frangente di tempo la fiducia di Ruben Amorim, anche se oramai la scelta sembrerebbe essere stata presa, e che difficilmente si tornerà indietro, lato club e giocatore.

Bloccato Garnacho per l’estate: la scelta dello United

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alejandro Garnacho, destinato oramai a lasciare il Manchester United dopo i tanti rumors che l’hanno visto protagonista durante questo calciomercato invernale.

Nonostante questi, comunque, l’argentino è rimasto in Inghilterra, ma l’impressione è che sia una questione di mesi prima che effettivamente vada via. È come se il classe 2004 avesse semplicemente posticipato il suo trasferimento, con i Red Devils che si sarebbero oramai già rassegnati alla possibilità di lasciarlo andare, anche perché tra Garnacho e Amorim la scintilla non è ancora (e mai) scoccata, e trattenere in rosa giocatori scontenti potrebbe essere rischioso, soprattutto per il bene e l’equilibrio di uno spogliatoio già piuttosto disastrato.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, nonostante in questo calciomercato non sia uscito, nel prossimo il Manchester United lavorerà per vendere Alejandro Garnacho, con la Serie A che potrebbe tornare ad essere una soluzione più che plausibile, visto il concreto interesse del Napoli che in estate potrebbe tornare a farsi sotto, anche perché a disposizione non ci saranno solo i soldi di Kvaratkshelia ma anche quelli, con molta probabilità, di Osimhen, nel mirino della Juventus e dello stesso United.

Garnacho finisce nello scambio: tutto pronto per giugno

Nel prossimo calciomercato estivo il Napoli potrebbe tornare forte su Alejandro Garnacho. Nel corso della conferenza stampa di oggi il direttore sportivo Giovanni Manna ha spiegato che l’argentino non è approdato in azzurro per via di una serie di richieste del giocatore che il club partenopeo non era in grado di accontentare, almeno per il momento.

In estate, però, tutto potrebbe cambiare, anche perché il Napoli potrebbe giocarsi la carta Victor Osimhen proprio con lo United. Il nigeriano potrebbe infatti diventare pedina di scambio per arrivare a Garnacho. Questo permetterebbe a De Laurentiis di risparmiare qualcosa da poter poi reinvestire proprio sul giocatore, che continua ad essere il preferito di Conte e dirigenza per sostituire Khvicha Kvaratkshelia.