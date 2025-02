Esonero dopo la brutta sconfitta di oggi: pronto Sarri

La brutta, umiliante e larga sconfitta di oggi potrebbe aver segnato una volta e per tutte il futuro dell’allenatore in panchina.

Nelle prossime ore la dirigenza si riunirà per valutare l’operato del tecnico, che sembrerebbe avere oramai le ore contate alla guida della squadra. Stasera la posta in palio era altissima, per tutti, e l’aver fallito potrebbe aver dato il là definitivo all’esonero di colui il quale non è riuscito a dare stimoli, idee ed ambizioni a questo gruppo di calciatori. E pensare che fino all’ultimo si è sperato in una svolta che, però, non è mai arrivata.

Per questo motivo la dirigenza è pronta a cambiare, con Maurizio Sarri pronto a subentrare in panchina.

Sconfitta decisiva: esonero ad un passo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dato che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La dirigenza ha fatto il possibile per evitare questo epilogo, ma la brutta sconfitta di questa sera non può passare inosservata. La squadra ha ancora una volta deluso le aspettative, anche in una serata dove la posta in palio era altissima. La colpa, a questo punto, non può che ricadere sul tecnico, non in grado di trasmettere passione, voglia, ma soprattutto ambizione ad una squadra oramai fuori da ogni obiettivo stagionale. C’è bisogno di dare una scossa per cercare quantomeno di salvare il salvabile, ed è per questo motivo che presto potrebbe essere comunicato l’esonero dell’allenatore.

Stando alle ultime notizie, dunque, Ange Postecoglou ha le ore contate alla guida del Tottenham. Il 4 a 0 di questa sera contro il Liverpool potrebbe aver segnato l’avventura dell’australiano sulla panchina degli Spurs, in bilico già da diverse settimane, visto che in Premier League il club londinese starebbe viaggiando a ritmi ben diversi rispetto a quelli che società ed ambiente si aspettavano.

Sarri pronto a subentrare

Da capire a questo punto quando verrà comunicato l’esonero di Postecoglou, oramai destinato a lasciare il Tottenham a stagione in corso. Difficile pensare che possa essere rinnovata la fiducia nei confronti dell’australiano, anche se a questo punto meglio “mai dire mai”.

Ma eventualmente chi lo potrebbe sostituire? Prendendo in considerazione la lista degli allenatori liberi fornitaci da Transfermarkt, Maurizio Sarri potrebbe essere l’uomo ideale per il Tottenham, non solo perché conosce già molto bene la Premier League, considerati i suoi trascorsi al Chelsea, ma anche perché le due idee di gioco potrebbero sposarsi alla perfezione con la filosofia del club ed i giocatori che avrà a disposizione. Staremo a vedere.