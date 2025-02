Ederson ai saluti con l’Atalanta: colpo da 50 milioni

Tra i migliori centrocampisti della nostra Serie A e, come per Teun Koopmeiners nel 2024, ai saluti a fine stagione.

Sono cominciate le prime “telenovele” di mercato, che riguardano però l’estate e non la sessione invernale appena conclusa. L’annuncio questa volta riguarda chi, nonostante gli alti e bassi che ha vissuto l’Atalanta a causa sia della situazione infortuni che di alcuni risultati che non hanno permesso di tenersi saldo il primo posto, con l’Inter in corsa e con l’inarrestabile Napoli che ha vinto lo scontro diretto a Bergamo, è riuscito comunque a primeggiare.

Si tratta infatti di Ederson, l’ex Salernitana che da quando ha compiuto il grande salto per la Dea, ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, forse altissimi. Ed è negli stessi che, nella prossima estate e con cifre analoghe a quelle che furono spese per Koopmeiners – che in realtà non sta rendendo a pieni voti alla Juventus -, potrebbe dire addio all’Atalanta con la grande destinazione in Champions League.

Ederson-Atalanta, finita a fine stagione: l’offerta è irrinunciabile

Ai saluti con l’Atalanta, di fronte all’irrinunciabile offerta che arriverebbe sia per lui che per le casse della Dea. Un ingaggio pure fuori portata quello per il centrocampista brasiliano che, finendo in un club di punta in Champions League e come titolare nel centrocampo che sarà, si avvicinerebbe pure alla possibilità di diventare titolare del Brasile.

Sotto la gestione del nuovo Commissario Tecnico dei verde-oro – da capire chi sarà il nuovo allenatore della Federazione -, ecco che la soluzione in una big d’Europa, per Ederson, intriga e non poco il giocatore.

50 milioni, svelano dall’estero, per prendere Ederson a centrocampo. A realizzare l’operazione potrebbe essere il Manchester City che, secondo quanto svelato dalla stessa fonte, farebbe sul serio per portarlo in Premier League, alla fine di questa stagione.

Chi prende Ederson? L’ipotesi da 50 milioni in uscita dalla Dea

Aveva fatto già un tentativo nel corso di questo inverno. “No, grazie” ha risposto l’Atalanta. Almeno per il momento però, perché poi il Manchester City tornerà all’assalto. E se lo farà, sarà per volontà di Guardiola che dopo questa risalita in classifica in Premier League, anche se lontanissimo per i troppi punti persi dalla vetta occupata dal Liverpool, resterà ancora al City in un nuovo ciclo che si aprirà con i nuovi acquisti per il club dell’Etihad. Tra i nuovi colpi, anche quello di Ederson che, dall’Atalanta, lascerebbe la Serie A per finire in Premier League, nel centrocampo di Guardiola al Manchester City.

Barcellona, City e un’italiana su Ederson: le ultime di calciomercato

Fichajes.net, dalla Spagna, ha spiegato che sarebbe pronto Pep Guardiola al colpo da 50 milioni di euro, beffando così sia l’Atalanta che lo perde, che il Barcellona, che si è messo in coda proprio per il colpo Ederson. Sulle tracce del brasiliano ci sarebbero anche la Roma – il cartellino ad oggi risulta però fuori portata – e la Juventus con quest’ultima che, in maniera più concreta rispetto ai giallorossi, potrebbe provare a compiere l’operazione a fine stagione.