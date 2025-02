Conceiçao deluso dopo Rotterdam: colpa di Leao e 2 nuovi acquisti

Ci si aspettava tutt’altro Milan questa sera a Rotterdam, ma la formazione di Conceiçao ha deluso ancora una volta.

La sconfitta di questa sera complica i discorsi di qualificazione per la squadra dell’allenatore portoghese, che nel post partita del De Kuip ha preso di mira un pochino tutti i suoi giocatori, che come successo due settimane fa a Zagabria l’hanno tradito sul più bello. A differenza della trasferta croata, però, Conceiçao ha questa volta diretto le proprie critiche ad un reparto in particolare, prendendo di mira Leao ed altri 2 giocatori, quelli che in teoria avrebbero dovuto permettere a questa squadra di compiere il salto di qualità.

Il Milan perde a Rotterdam: Conceiçao deluso

Perdere a Rotterdam non era un’opzione, eppure il Milan torna da questa trasferta olandese con l’amaro in bocca, dato che settimana prossima a San Siro si partirà con il peso dell’1 a 0 di questa sera. Con gli arrivi di giocatori come Santiago Gimenez, Joao Felix e Kyle Walker si credeva che il problema di personalità del Diavolo si potesse risolvere, ma invece così non è stato, almeno questa sera.

Ancora una volta il Milan ha peccato nell’atteggiamento, anche perché il vantaggio del Feyenoord firmato Paixao è arrivato a 180 secondi dall’inizio della partita su paperissima di Maignan, a conferma che neanche il portiere era chissà quanto concentrato. Il Diavolo ha ancora una volta deluso le aspettative, soprattutto quelle di Sérgio Conceição, che nel post partita ha esternato tutto il suo dispiacere per una partita che non è stata sottovalutata, ma che è stata giocata male.

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, l’allenatore del Milan ha analizzato la partita della sua squadra prendendo di mira soprattutto il reparto offensivo, quello dei ‘Fantastici 4’ per intenderci, accusandolo di essere stato poco efficace, quando un problema del genere non dovrebbe esistere con giocatori come quelli del pacchetto di cui gode la formazione rossonera.

Leao e due nuovi acquisti presi di mira da Leao

Il Feyenoord ha meritato di vincere contro il Milan, che come al solito ha approcciato male l’ennesima partita importante della sua stagione. Tanti i problemi di questa sera, ma la poca incisività del reparto offensivo è quello che ha più deluso Sérgio Conceição.

Da giocatori come Leao, Santiago Gimenez, Joao Felix e Christian Pulisic l’allenatore portoghese si aspettava decisamente di più, e non è un caso che il Diavolo abbia finito la partita con interpreti in campo completamente diversi, vedi le entrate in campo di Camarda, Chukwueze ed Abraham. Insomma, Conceiçao è stato tradito dai suoi uomini migliori, con la speranza che però martedì prossimo (ed anche sabato contro il Verona) si facciano perdonare, anche perché c’è uno svantaggio da recuperare per cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Staremo a vedere.