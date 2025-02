Roma, svelate le condizioni di Dybala: è grave – SKY

La trasferta Europa in quel di Oporto potrebbe costare alla Roma un Paulo Dybala per questo finale di stagione.

La Joya è infatti uscito nel corso della partita del Do Dragao a causa di un problema al ginocchio che preoccupa e non poco tifosi ma soprattutto Claudio Ranieri, consapevole però di quello al quale starebbe andando incontro. Il colleghi di Sky Sport hanno infatti svelato una prima diagnosi delle condizioni di Dybala che confermerebbero le preoccupazioni iniziali.

Nella giornata di domani il 21 argentino si sottoporrà ad una serie di accertamenti che faranno ulteriore chiarezza sulla situazione, ma il ginocchio sembrerebbe averlo tradito sul più bello, proprio quando era tornato in condizione.

Infortunio Dybala: svelate le condizioni dell’argentino

Brutte notizie arrivano dalla trasferta di Oporto per la Roma. Nonostante la formazione sia riuscita a tornare in Italia con un punto importante in vista del ritorno, Claudio Ranieri ha perso per un infortunio piuttosto grave Paulo Dybala.

Nelle prossime ore La Joya verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, ma le sensazioni portoghesi lasciano credere che per l’argentino si tema veramente il peggio. Ovviamente la speranza è che tutta questa negatività possa essere smentita, ma dall’uscita dal Do Dragao si è visto un Dybala palesemente claudicante che si trascinava dietro un ginocchio piuttosto gonfio, lo stesso che nel corso della carriera gli ha dato qualche problemino. Capito il focus del problema, alla Roma non servirà altro che capire per quanto tempo dovrà fare a meno della Joya.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, dunque, il problema al ginocchio di Dybala non si discute, da capire se si tratterà essere di un semplice trauma contusivo o addirittura di un riversamento. Qualora dovesse verificarsi il secondo scenario, la Roma rischia davvero di dover fare a meno del suo fuoriclasse per diverso tempo.

Svelati i tempi di recupero di Dybala

Parlare di tempi di recupero per Dybala è piuttosto prematuro, anche perché il tutto dipenderà molto da quelli che saranno i risultati degli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore. C’è molta differenza tra trauma contusivo e riversamento, anche perché nel secondo caso i tempi di recupero sono decisamente più lunghi e delicato.

Al momento, però, una cosa sembrerebbe essere piuttosto scontata: Paulo Dybala salterà la prossima partita di campionato in programma domenica al Tardini contro il Parma. Da capire se potrà essere a disposizione per il ritorno tra una settimana contro il Porto, ma fare pronostici a questo putto è piuttosto complicato, anche perché il ginocchio de la Joya sembrerebbe gonfiarsi gradualmente sempre più. Insomma, sensazioni tutt’altro che positive. Staremo a vedere.