È pronto al salto di qualità: sostituirà Lautaro all’Inter, l’annuncio

Anche in occasione della partita di questa sera il giocatore ha dimostrato di essere pronto per i grandi palcoscenici.

A confermarlo anche il suo allenatore, rassegnatosi oramai alla possibilità di non averlo più a disposizione a partire dalla prossima stagione. Ovviamente il futuro del giocatore è tutto da scoprire, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando dritti in una direzione, che vede come meta finale la Milano nerazzurra.

L’attaccante potrebbe e dovrebbe infatti diventare l’erede di Lautaro Martinez all’Inter, a patto che il Toro decida di lasciargli lo spettro già a partire dalla prossima stagione. Scenario al momento complicato, ma occhio alla possibilità di vederli addirittura in coppia, con Thuram che diventerebbe poi il grande sacrificato.

È pronto al salto di qualità in carriera: c’è l’annuncio del tecnico

Una delle sorpresa di questa stagione di Serie A è pronto al definitivo salto di qualità in carriera. Dopo un inizio di stagione importante si credeva che l’attaccante potesse col passare dei mesi abbassare il proprio rendimento, performando ovviamente leggermente peggio, ma invece così non è stato.

Settimana dopo settimana il ragazzo si è confermato essere uno dei migliori della squadra, attirando su di sé l’attenzione delle migliori squadre italiane e d’Europa. Ovviamente l’intenzione della suo attuale club è quello di cercare quantomeno di trattenerlo anche nella prossima stagione per completare un processo di crescita cominciato oramai due stagioni fa, ma l’impressione è che in estate possa scatenarsi una vera e propria asta per il bomber dopo le dichiarazioni del suo allenatore nel post partita di questa sera.

Al termine di Bologna-Torino, sfida vinta dai rossoblù per 3 a 2, l’allenatore degli emiliani Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha confermato l’ottimo potenziale di Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 che fino a questo momento in stagione ha messo a segno 8 gol ed 8 assist in 33 presenze stagionali in tutte le competizioni.

Sostituirà Lautaro all’Inter

Santiago Castro è pronto al salto di qualità in carriera a detta di Vincenzo Italiano. Il Bologna, dopo aver perso Zirkzee la scorsa estate, non commetterà lo stesso errore e cercherà di trattenere l’argentino, soprattutto in caso d’Europa, ma stando alle ultime notizie in estate dovrebbe arrivare a bussare alla porta del classe 2004 l’Inter.

Quando un club del genere cerca questi tipi di giocatori, trattenerli diventa impossibile, ed è per questo che il Bologna starebbe già cominciando a valutare a che cifre lasciare partire Castro, il cui cartellino dovrebbe valere all’incirca 25 milioni di euro stando a dati Transfemarkt. L’impressione, però, è che per lasciarlo partire il club emiliano potrebbe alzare di molto la posta in palio, con l’Inter pronto ad investire un capitale importante pur di assicurarsi l’erede di Lautaro Martinez.