Thuram lascia l’Inter: 85 milioni o uno scambio

Marcus Thuram è uno dei talenti più importanti dell’Inter e del calcio mondiale: ora l’Inter è pronta a cederlo.

L’Inter si sta godendo il talento di Thuram e le sue grandi prestazioni. Il calciatore francese è diventato sempre più importante e ha fatto sì che migliorasse molto anche Lautaro Martinez, che ha cambiato modo di giocare e soprattutto è diventato lui ora il bomber di riferimento con tantissimi gol sia in campionato che in Champions League.

Arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, ora Marcus Thuram vale tantissimo e a fine stagione può realmente lasciare i nerazzurri per una nuova esperienza.

Inter, Thuram al centro del mondo: lo vogliono tutti

Il profilo di Marcus Thuram sta diventando sempre più importante per l’Inter, sotto tutti i punti di vista. Ora è un punto di riferimento per il club e per lo spogliatoio, aveva promesso più gol in questa stagione e ne sta segnando a raffica, diventando di fatto il calciatore più prolifico della rosa, anche più di Lautaro.

La presenza di Thuram all’Inter è decisiva per Simone Inzaghi che non ne vorrebbe mai fare a meno ma il mercato può riservare brutte sorprese ai nerazzurri e all’allenatore stesso.

Secondo le ultime notizie di mercato, Marcus Thuram può lasciare l’Inter alla fine della stagione e provare una nuova esperienza.

Futuro Thuram: spunta l’interesse dell’Arsenal

L’Arsenal ha messo Marcus Thuram nel mirino. Il calciatore francese è uno dei migliori in questo momento e i Gunners ora sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa fare la differenza ad altissimi livelli, sia in Premier League che in Champions League.

Secondo quanto riferisce il The Sun, l’Arsenal vuole Thuram in estate ed è pronta a fare follie. Mikel Arteta lo ha individuato come il colpo giusto per migliorare l’attacco dell’Arsenal e sta già provando a colloquiare con il suo entourage per arrivare al sì in vista del’estate.

L’Inter proverà a fare muro per Thuram, proverà a non cederlo perché per Inzaghi è imprescindibile ma di fronte a certe offerte una società come quella nerazzurra, che ha bisogno di incassare cifre importanti, potrebbe decidere per il sacrificio.

Thuram all’Arsenal: l’Inter chiede 85 milioni

L’Inter accetterebbe offete per Thuram da 85-90 milioni di euro. Non 1 milione in meno, perché il calciatore è molto forte e determinante e può fare le fortune di tutti i club del mondo.

L’Arsenal proverà ad abbassare le pretese inserendo almeno una contropartita tecnica – Jakub Kiwior il primo nome sulla lista – per provare ad abbassare a 60 milioni la cifra cash da spendere per il figlio d’arte. Poi tutto dipenderà dalla scelta di Thuram e dalla sua voglia di nerazzurro che sarà decisiva per un eventuale futuro insieme.