Serie A, una big chiama Allegri: tutto quello che si sono detti

Il nome di Massimiliano Allegri è tornato di moda negli ultimi giorni. C’è stata già più di qualche telefonata per convincerlo: ecco la verità sulla chiamata delle big di Serie A

Un contatto diretto grazie ad un amico in comune: le big italiane stanno iniziando a programmando la prossima stagione in Serie A. Spunta subito la telefonata con Max Allegri, che si è rivisto in pubblico negli ultimi giorni visionando da vicino la sfida del Monza al fianco di Adriano Galliani. Il retroscena su quello che si sono detti, il messaggio è stato chiaro in vista del futuro.

Massimiliano Allegri ha scritto pagine indelebili sulle panchine di Milan e Juventus. L’esperto allenatore livornese non vede l’ora di tornare protagonista con un progetto interessante in Serie A: ha rifiutato numerose proposte provenienti anche dall’Arabia Saudita. Nelle ultime ore si è scritto di tutto sul futuro dell’allenatore italiano, ma spunta la verità sulla telefonata avvenuta qualche ora fa: cosa si sono detti? Il messaggio è stato molto preciso per accettare subito la nuova destinazione dopo l’addio in estate alla Juventus.

Serie A, l’arrivo Allegri è più vicino: il contatto telefonico

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è stato subito un contatto telefonico tra Giorgio Furlani e Max Allegri qualche giorno fa grazie ad un amico in comune. Al momento non c’è una trattativa: il Milan prenderà una decisione in tempi brevi, ma Furlani si trova a Dubai dove resterà nei prossimi giorni.

Saranno settimane intense per accettare un progetto entusiasmante. Allegri non vede l’ora di tornare in panchina dopo un altro anno sabbatico che si è concesso lontano dalle polemiche in Serie A. Il richiamo della panchina è sempre molto forte: Furlani avrebbe scelto così come ds Paratici che ha intrattiene un ottimo rapporto con l’allenatore livornese.

Per ripartire subito a mille il club rossonero dovrà affidarsi così ad un allenatore esperto come Allegri che non vede l’ora di rimettere in circolo le sue idee di gioco. Criticato aspramente nel corso degli anni, il tecnico livornese è andato avanti per la sua strada senza troppo stravolgimenti.

Potrebbe esserci così un dolce ritorno sulla panchina rossonera dopo aver vinto uno scudetto con Ibrahimovic stella in campo: ormai ci siamo per prendere una decisione in vista della prossima stagione. Dopo un’annata terribile in casa Milan, è arrivato il tempo di una nuova rivoluzione definitiva.