Conte: “Poi penseremo al futuro”, ma ADL l’ha già sostituito

Dopo l’importante vittoria contro il Milan di ieri sera, Antonio Conte si detto più concentrato sul presente che sul suo futuro a Napoli.

Non a caso l’allenatore salentino ha dato priorità alle prossime 8 partite di campionato, dopo le qualità si siederà al tavolo delle trattative con Aurelio De Laurentiis per decidere il da farsi in vista della prossima stagione. La realtà dei fatti è però sorprendentemente un’altra. Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente azzurro avrebbe anche già virtualmente sostituito Antonio Conte, individuando nel mercato degli allenatori svincolati quel profilo che per esperienza e caratteristiche potrebbe fare al caso del suo Napoli.

Le dichiarazioni di Antonio Conte non sono piaciute ad ADL

Nel post partita di Napoli-Milan Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del suo futuro. E in effetti non potrebbe essere altrimenti, dato che stiamo parlando dell’argomento più chiacchierato delle ultime settimane.

Il salentino è ancora una volta risultato essere vago, cercando di spostare il focus non su se stesso ma sulle prossime 8 partite di campionato del suo Napoli. Questo non ha soddisfatto a pieno il presidente Aurelio De Laurentiis, si aspettava ben altro del “Poi penseremo al futuro” di Antonio Conte. Il numero uno dei partenopei sperava infatti che il suo allenatore potesse in qualche modo smentisse le continue voci che lo vedrebbero protagonista da un po’ di tempo, ma queste dichiarazioni non hanno fatto altro che fomentarle. Per fortuna la squadra non sembrerebbe risentirne, mentre la dirigenza sì, con il presidente del Napoli che si sarebbe cominciato a muovere di conseguenza.

Stando alle ultime notizie, infatti, occhio alla soluzione Massimiliano Allegri per il club partenopeo. Aurelio De Laurentiis è infatti da sempre un grande estimatore dell’allenatore toscano, e non è da escludere che qualcosa di concreto possa cominciare a registrarsi già nelle prossime settimane nel momento in cui Antonio Conte dovesse continuare a sviare ogni discorso relativo al suo futuro.

De Laurentiis ha già scelto il prossimo allenatore del Napoli

Massimiliano Allegri potrebbe sostituire Antonio Conte a Napoli, un po’ come successe oramai poco più di 10 anni fa alla Juventus. L’incertezza che alleggerebbe attorno al futuro dell’allenatore salentino non convincerebbe Aurelio De Laurentiis, che con esperienza si starebbe cominciando a muovere con largo anticipo per evitare poi di ritrovarsi in una situazione delicata in estate.

Al momento Massimiliano Allegri sembrerebbe essere il nome in cima alla lista dei desideri del presidente partenopeo per sostituire Conte, ma l’impressione è che la lista di ADL e di Giovanni Manna non si limiti solo all’ex Juventus. Si parla infatti anche dalla candidatura di allenatori interessanti come Vincenzo Italiano, Stefano Pioli ma soprattutto Gian Piero Gasperini, che col popolo partenopeo non avrà il migliore dei rapporti, ma che da sempre è uno dei preferiti del presidente del Napoli. Staremo a vedere, anche perché il tutto dipenderà solo ed unicamente dal futuro di Antonio Conte.