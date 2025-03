Juventus, futuro di Yildiz ormai deciso: Giuntoli il responsabile

Kenan Yildiz è tornato a essere protagonista indiscusso della Juventus per il campo e anche per il calciomercato: cambia il suo futuro.

L’attaccante turco ha vissuto una stagione complicata dal punto di vista personale, ovviamente dipesa anche da tutti i problemi che ha avuto il gruppo che non gli hanno dato modo di esprimersi al meglio. Il giovane numero 10 ha firmato un rinnovo importante a inizio stagione, a dimostrazione che la società creda molto nelle sue capacità.

Al primo anno con un numero così pesante – eredità di Del Piero e Dybala per citarne due – non è riuscito a fare benissimo come avrebbe voluto e ora si parla spesso del suo futuro.

Calciomercato Juventus: cambia il futuro di Yildiz

L’attaccante turco è ben noto a tutti i top club europei perché è uno dei giovani calciatori in circolazione più forti al mondo. È capace di giocate importantissime, sa fare davvero molto bene in tutti i ruoli della trequarti anche se ha avuto più di qualche difficoltà ad esprimersi correttamente in questa stagione.

I numeri stagionali di Yildiz non sono esaltanti ma è tutto da contestualizzare nella stagione attuale del club bianconero che tra alti e bassi ha perso più volte le occasioni per dimostrarsi ad alti livelli.

Secondo le ultime notizie di mercato, è stata presa una decisione importante sul futuro di Yildiz: la Juventus non tornerà indietro.

Juventus, decisione presa sul futuro di Yildiz

Le qualità di Kenan Yildiz sono sotto gli occhi di tutti: è uno dei calciatori più forti e promettenti del calcio europeo e la Juventus si gode tutto il suo talento.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus ha preso una decisione sul futuro di Yildiz: non si muove da Torino. Con o senza la Champions League non ci saranno differenze di valutazioni per il calciatore turco che è un valore importantissimo per il club bianconero che intende esaltarlo al massimo per renderlo punto di riferimento.

Cristiano Giuntoli ha deciso di toglierlo dal mercato, non ci sono offerte che potranno far cambiare idea alla Juventus: l’unica possibilità di cessione è legata alla volontà che dovrebbe esprimere lo stesso Yildiz sul suo futuro.

Futuro Yildiz: incontro con l’agente

Poche settimane fa c’è stato un incontro tra i genitori di Yildiz e il suo agente, Jorge Mendes, che è pronto a portare offerte folli per il campione turco. Ma questa volta la Juventus non ha intenzione neppure di accomodarsi al tavolo delle trattative.

Le inglesi, il PSG e le squadre spagnole possono mettersi l’anima in pace: Kenan Yildiz resta alla Juventus.