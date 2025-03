Pioli torna in Serie A: con lui anche Cristiano Ronaldo

La tutt’altro che entusiasmante avventura saudita di Stefano Pioli potrebbe essere già giunta ai titoli di coda.

Nonostante qualche mese fa si diceva felice dell’esperienza che stava facendo, l’ex allenatore del Milan in Saudi Pro League si sente a disagio. Non è abituato a lavorare in certi ambienti e contesti, ed è per questo che al termine della stagione potrebbe liberare il proprio ufficio per fare ritorno in Serie A, o quantomeno in Europa.

La volontà di Stefano Pioli è proprio questa, ancora di più dopo che si è palesata la possibilità di guidare una grande europea al prossimo Mondiale per Club.

Stefano Pioli torna in Serie A insieme a Cristiano Ronaldo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Stefano Pioli, destinato a lasciare l’Al-Nassr al termine di questa stagione. Il richiamo dell’Europa, ma più in particolare della Serie A, è troppo forte, ed è per questo che nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027, l’ex allenatore del Milan è pronto a liberare il proprio ufficio di Riyad per tornare a lavorare nel calcio che conta.

Quanto fatto alla guida del Diavolo non è né passato inosservato né è stato tantomeno dimenticato, ed è per questo che il nome di Stefano Pioli resta uno dei più appetibili in circolazione. Non a caso l’emiliano nel corso di questi giorni starebbe venendo accostato a diverse panchine importanti, italiane e non, anche se l’impressione è che il suo futuro possa essere ancora una volta in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, Stefano Pioli sarebbe l’allenatore ideale per la Juventus, soprattutto se si decidesse di non proseguire con Igor Tudor al termine di questa stagione. Dal canto suo Cristiano Giuntoli ha confermato l’allenatore croato alla guida della Vecchia Signora anche per il prossimo Mondiale per Club, ma non è da escludere che in caso di accordo con l’ex Milan la situazione non possa cambiare. Ed in merito a questo discorso è da tenere sott’occhio anche la mina vagante di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo segue Stefano Pioli in Serie A

Stefano Pioli potrebbe non essere l’unico a lasciare l’Al-Nassr al termine di questa stagione. Stando ai colleghi di Sky Sport UK, infatti, anche Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Serie A. Questa è l’ultima grade bomba di calciomercato, con il 5 volte Pallone d’Oro pronto a svincolarsi pur di partecipare a quella che è la competizione più attesa dell’anno.

Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, infatti, CR7 vorrebbe giocare a tutti i costi il prossimo Mondiale per Club, ed è per questo che sarebbe finito in ottica Inter. Addirittura si starebbe parlando di un accordo ad hoc che permetterebbe al portoghese di giocare giusto questo torneo con la maglia nerazzurra indosso. Conferme non sarebbero ancora arrivati, con il nome di Cristiano Ronaldo che nel frattempo starebbe venendo accostato anche a Real Madrid ed Al-Hilal. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.