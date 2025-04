Altro che rinnovo: il Milan ha già preso il sostituto di Maignan

Mike Maignan potrebbe non essere confermato come leader e capitano nello spogliatoio del Milan nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere francese sarebbe stato messo all’uscio della porta di Milanello da Giorgio Furlani e dirigenza a fronte del deludente rendimento di questa stagione. Magic Mike sembra essere la copia brutta dell’estremo difensore decisivo che abbiamo imparato a conoscere ad apprezzare nel corso di questi anni, ed è per questo che il Milan potrebbe decidere di separarsene per affidarsi ad un portiere più giovane e che invece di regredire migliora.

Dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero anche già deciso su chi andare a puntare. Non resta altro che aspettare il termine di questa stagione per capire come il Milan deciderà di muoversi.

Milan-Maignan: futuro segnato, altro che rinnovo

E pensare che quest’anno Mike Maignan è stato anche onorato della fascia di capitano del Milan. Un riconoscimento importante, risultato di anni ad altissimo livello, sportivo e carismatico, con la maglia rossonera. Una cosa del genere avrebbe dovuto dare ulteriore forza e consapevolezza al portiere francese, che invece un po’ come l’anno scorso ha deluso le aspettative.

Anzi le cose sembrerebbero essere andata addirittura peggio, anche perché Maignan si è reso protagonista di una serie di errori che non sono da lui, e che in alcuni casi hanno anche deciso, in negativo ovviamente, le partite del Milan. Questo ha portato la dirigenza a mettere in discussione la posizione del portiere francese, che in questi ultimi mesi avrà l’occasione per far ricredere tutti.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, il futuro di Mike Maignan al Milan sembrerebbe essere segnato. In scadenza nel 2026, il capitano rossonero potrebbe essere scaricato dal club nella prossima estate di calciomercato, interrompendo così ogni discorso relativo al suo rinnovo che avrebbe comunque già subito una brusca frenata. In tutto questo il Diavolo avrebbe anche già individuato il portiere dal quale riportare l’anno prossimo.

Svelato il successore di Maignan

Di questo passo è difficile immagine Mike Maignan portiere e capitano del Milan anche nella prossima stagione. Il francese ha la possibilità di far cambiare idea ai tifosi, ma soprattutto alla dirigenza, in queste ultime 10 partite della stagione, nella speranza che diventino 11 con la finale di Coppa Italia.

Alzano il trofeo il prossimo maggio in quel di Roma, il numero 16 potrebbe conquistarsi la conferma al Milan, ad oggi fortemente in discussione. In tutto questo, per evitare di farsi trovare poi impreparato al momento del bisogno, il Diavolo avrebbe anche già cominciato a valutare con chi sostituire Mike Maignan, posando la propria attenzione su due profili in particolare, giovani ma con già un bagaglio importante: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Lucas Chevalier del Lille. Il secondo sembrerebbe in vantaggio rispetto al primo nelle preferenze della dirigenza rossonera, ma il tutto dipenderà ovviamente da come si concluderà questa stagione.