Altro che Conte: Paratici ha già scelto il nuovo allenatore del Milan

Al momento una sola cosa è certa: Sergio Conceiçao non siederà sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

Il portoghese verrà presto sostituito da un profilo di caratura internazionale, con Antonio Conte che fra tutti sembrava potesse essere il preferito di Fabio Paratico. Il neo direttore sportivo rossonero, però, è pronto a stupire tutti puntando su un allenatore che di titoli in carriera ne ha vinti, riuscendo a farsi strada nell’élite del calcio mondiale con caparbietà e tanto lavoro.

Dopo il fallimento di questa stagione la scelta del prossimo allenatore non si può sbagliare, ed è per questo che Fabio Paratici è pronto a puntare su una garanzia. Basta scommesse.

Il nuovo allenatore del Milan sarà…

Il Milan non può permettersi di fallire anche la prossima stagione, ed è per questo che la proprietà ha deciso di affidarsi ad un uomo di calcio come Fabio Paratici. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club rossonero da qui a qualche anno, ma oramai si tratta di una mera formalità.

Nelle settimane che verranno verrà anche ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Milan, anche se Fabio Paratici starebbe già cominciando a programmare la prossima stagione. La prima cosa da fare è scegliere un allenatore all’altezza della storia e delle ambizioni del club rossonero, ed è per questo che il dirigente italiano starebbe seriamente prendendo in considerazione le candidature di profili come Massimiliano Allegri e Antonio Conte, con il salentino che tra i due risulterebbe essere il preferito, complice anche l’ottimo rapporto che li lega. Eppure, nonostante questo, per la panchina della prossima stagione Paratici potrebbe vedere ancora una volta all’estero.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che il Milan possa valutare la possibilità di ingaggiare come allenatore il Cholo Simeone, che stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes dovrebbe lasciare definitivamente l’Atletico Madrid al termine di questa stagione.

Il Milan pesca ancora una volta all’estero

Il Milan non sembrerebbe avere imparato dagli errori di questa stagione, anche perché sennò non si penserebbe neanche lontanamente ad un allenatore straniero per la prossima dopo le esperienze targate Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Il Cholo Simeone è un caso a parte, ed è per questo che il suo nome potrebbe fare il caso del Diavolo. L’addio in estate all’Atletico Madrid rendere l’argentino uno dei profili più appetibili per la panchina rossonera, anche se Fabio Paratici avrebbe già la sua lista di preferiti.

Stando alle ultime notizie, infatti, il neo direttore sportivo del Milan per il post Conceiçao valuterebbe uno tra Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi, con quest’ultimo, stando al collega di DAZN Orazio Accomando, che fra tutti sembrerebbe essere quello che alla fine la possa spuntare. Inutile dire, però, che parlarne adesso è prematuro, ma tutti questi movimenti lasciano intendere che dalle parti di via Aldo Rossi ha intenzione di fare le cose sul serio e per bene, a differenza di 12 mesi fa.