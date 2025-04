Infortunio prima della Champions: c’è lesione, stagione finita

L’allenatore non poteva ricevere notizia peggiore a poco meno di una settimana dall’andata dei quarti di finale di Champions.

Uno dei campioni della sua formazione ha infatti alzato bandiera bianca a causa di un infortunio piuttosto grave che non gli permetterà di scendere in campo fino al termine di questa stagione. Il rientro è infatti fissato per l’inizio della prossima, con il tecnico che dovrà dunque fare fronte ad un’assenza importante che potrebbe seriamente incidere sui risultati della squadra in questi ultimi mesi.

La rosa è però ricca di giocatori (ed alternative) all’altezza, ma campioni del genere è sempre meglio averli a propria disposizione.

Tegola pesantissima a una settimana dai quarti di Champions

La squadra è ancora in corsa per due dei suoi obiettivi stagionali. Certo, conquistarli non sarà assolutamente semplice, soprattutto se dall’infermeria dovessero continuare ad arrivare brutte notizie. Proprio in queste ore, infatti, è stata comunicata l’entità dell’infortunio del campione, sulla quale aleggiava già da un po’ di tempo pessimismo.

Le sensazioni negative che si avevano sono state infatti confermate dai risultati degli esami strumentali ai quali il calciatore è stato sottoposto nella giornata di oggi. Fino all’ultimo l’allenatore ha sperato che la situazione potesse essere meno grave del previsto, ma invece non poteva ricevere notizia peggiore in questo momento storico della stagione, dove la sua squadra si dovrà giocare campionato e Champions League senza uno dei suoi giocatori migliori.

Stando infatti a quanto si può leggere nel comunicato ufficiale rilasciato proprio nelle scorse ore dall’Arsenal, il difensore brasiliano Gabriel ha riportato una lesione al tendine del ginocchio che addirittura lo costringerà a sottoporsi ad operazione chirurgica. Dopo Riccardo Calafiori, dunque, Mikel Arteta ha perso per infortunio un altro difensore, imprevisto che potrebbe convincere e costringere l’allenatore spagnolo a fare affidamento su qualche ragazzo del settore giovanile per fare fronte a questa vera e propria emergenza.

Stagione finita per il campione

Niente finale di Premier League e quarti di finale di Champions League per Gabriel. Il difensore brasiliano, pilastro del reparto arretrato dell’Arsenal di Mikel Arteta, ha infatti riportato una lesione al tendine del ginocchio che lo costringerà a saltare questi ultimi mesi di stagione.

Per Gabriel quest’annata si è dunque chiusa in anticipo, anche perché i tempi di recupero saranno piuttosto corposi. Al momento il club londinese non ha ancora svelato quanto ci vorrà prima di vedere il brasiliano tornare a lavorare in gruppo, ma l’impressione è che prima di 4, anche 5 mesi l’ex Lille risulterà essere indisponibile. Ed ecco che i Gunners potrebbero muoversi di conseguenza nel calciomercato, o bloccando l’uscita di Jakub Kiwior, obiettivo di Napoli e Juventus, o investendo su un difensore che possa sostituire alla grande Gabriel. Staremo a vedere,