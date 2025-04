Inter, si allungano i tempi di recupero: “È più dura del previsto”

Il suo rientro in campo sembrava essere imminente, ma invece Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno di lui in questa stagione.

A confermarlo è stato il diretto interessato, che in una recente intervista ha parlato di tutte le difficoltà che starebbe riscontrando nel suo percorso di recupero, più tortuoso di quanto effettivamente ci si potesse immaginare. Ovviamente il nerazzurro ha cercato di rincuorare i propri tifosi dicendo che ce la starebbe mettendo tutta per tornare a disposizione di Inzaghi il prima possibile, ma la sensazione è che anche il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco sarebbe a serio rischio.

Recupero infernale, si allontana il suo rientro in campo

Il teoria il rientro dal suo infortunio era prossimo, con Simone Inzaghi che già pregustava la possibilità di tornare ad utilizzarlo come fatto fino a questo momento, anche perché stiamo parlando di uno dei pilastri della formazione titolare dell’Inter.

Qualcosa nel suo percorso di recupero sembrerebbe essere però andato storto, anche perché in una recente uscita pubblica il diretto interessato ha un po’ aggiornato i tifosi in merito alle sue condizioni, non dando però le notizie sperate. In effetti tutti erano a conoscenza della delicatezza del caso, ma mai nessuno avrebbe immaginato tutte queste difficoltà, soprattutto il calciatore, che freme dalla voglia di tornare a disposizione di allenatore e compagni per contribuire ai risultati di questo intenso finale di stagione che aspetta l’Inter.

Eppure bisognerà aspettare ancora un po’ prima di tornare a vedere in campo Denzel Dumfries, che in una recente stories Instagram ha confermato di ritenere essere più tortuosa del previsto la strada verso un recupero che a questo punto potremmo dire slittare.

Cambiano i tempi di recupero per l’interista

Si allungano i tempi di recupero per Denzel Dumfries. Nella giornata di oggi erano trapelate alcune notizie relative ad un problema ben più grave di quello che aveva effettivamente riportato nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali, ovvero la distrazione del bicipite femorale, ed è forse anche per questo che il numero 2 dell’Inter ha deciso di uscire allo scoperto facendo ulteriore chiarezza sulle sue condizioni.

Certo, ha parlato delle difficoltà che starebbe riscontrando in questo percorso di recupero, ma Dumfries ha anche scritto di non voler affrettare i tempi, anche perché la natura farà il suo corso e presto tornerà nel posto che gli compete, su quella fascia destra che quest’anno l’ha visto essere in diverse occasioni protagonista. La speranza, o meglio, l’obiettivo è averlo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma solo settimana prossima si potrà cominciare ad avere un quadro più completo della situazione.