Addio Bologna: Castro conferma le voci, continuerà in Serie A

Annuncio di Castro, ecco le parole dell’attaccante argentino che è pronto a cambiare maglia per la prossima stagione. Può restare in Serie A.

Santiago Castro è una delle sorprese più belle di questo Bologna. Classe 2004, ha grandi margini di miglioramento ed un futuro luminoso con la maglia dell’Albiceleste

In questa stagione ha totalizzato 29 partite con 8 gol e 4 assist, numeri importanti per un giovane talento che per la prossima stagione è già proiettato verso altri lidi.

Ecco le dichiarazioni di Castro riguardo l’interesse dell’Inter.

Ne aveva già parlato Zanetti qualche tempo fa, adesso la storia si fa sempre più interessante. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa pista di mercato che riguarda proprio il numero nove dei rossoblù, rivelazione della Serie A, che ha conquistato anche la convocazione con l’Argentina.

C’è la possibilità che la dirigenza possa chiudere con il Bologna e portare all’Inter Castro?

Castro Inter, annuncio dell’attaccante

L’Inter guarda al futuro ed ha messo nel mirino una serie di talenti, pronti a rinforzare l’organico nerazzurro in vista della prossima stagione.

L’idea di restyling è nata dalla proprietà Oaktree, che ha dato delle indicazioni chiare a Marotta e Ausilio che sono già a lavoro per prendere dei talenti importanti.

Dopo aver bloccato a centrocampo Sucic, l’attenzione della dirigenza è sull’attacco con Castro del Bologna che rappresenta un potenziale obiettivo per l’Inter.

Annuncio di Castro, come cambia il suo futuro

Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Sportmediaset.

“Convocazione Argentina? Ho sentito un uomo dello sfatt tecnico dopo la partita, era un sogno che si stava realizzando. Lo desideravo fin da bambino, è stato uno dei giorni più importanti della mia vita. Purtroppo mi sono infortunato al piede ma allenarmi con dei campioni è stato comunque bello”.

Il numero nove dei rossoblù ha poi lanciato un indizio: “Giocare con Lautaro? Il doppio infortunio a me e a lui ci ha impedito di giocare. Dobbiamo solo aspettare…”

E vuoi che questo eventuale debutto non possa avvenire proprio all’Inter, che è una delle squadre che segue da vicino Castro per la prossima stagione.

Quanto costa Castro?

Di sicuro il prezzo non è proprio basso, il Bologna vuole massimizzare la stagione positiva dell’Argentina che è uno dei prospetti più interessanti che i rossoblù hanno in rosa. Con una valutazione che si aggira attorno ai 25-30 milioni la concorrenza, inoltre, è anche alta visto che ci sono altre società che potrebbero inserirsi per prendere il giocatore. L’Inter potrebbe tentare l’affondo per Castro anche grazie alla carta Fabbian, bisogna solo attendere la prossima estate per capire le reali intenzioni del club nerazzurro.