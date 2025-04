Conte-Juventus: spunta la clausola per liberarlo dal Napoli

Scudetto o non scudetto, Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione.

Dalle incomprensioni con Aurelio De Laurentiis alla mancata sostituzione di Khvicha Kvaratkshelia a gennaio, sono tanti i motivi dietro questa rottura che starebbe spingendo sempre di più l’allenatore salentino verso un clamoroso ritorno alla Juventus. C’è però un problema: Antonio Conte è sotto contratto con il club partenopeo (almeno) fino al 30 giugno 2027, ma la Vecchia Signora avrebbe trovato la soluzione per liberare l’ex bianconero dal Napoli già nella prossima estate.

Ovviamente Aurelio De Laurentiis farà il possibile per convincerlo a restare, ma la volontà del tecnico potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa questione.

La Juventus libera Conte dal Napoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte, destinato a lasciare Napoli ed il Napoli al termine di questa stagione per fare ritorno alla Juventus. Nel corso di queste settimane il tecnico salentino è stato accostato anche alla panchina del Milan, ma l’impressione è che nella prossima stagione potrebbe tornare a lavorare con i bianconeri.

Dal canto suo Aurelio De Laurentiis farà il possibile per trattenere Conte dopo gli sforzi economici e non fatti in estate per convincerlo, ma oramai non c’è più nulla da fare. Le incomprensioni mai risolte nate nel corso della stagione hanno allontanato e raffreddato i rapporti tra le parti, con il salentino che non sembrerebbe avere alcuna intenzione di recuperarli. Il presidente partenopeo avrebbe però dalla sua il contratto che lega l’allenatore al Napoli almeno fino al 30 giugno 2027, anche se la volontà di Antonio Conte potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella faccenda.

Ed è proprio su questa che la Juventus vorrebbe giocare, anche perché come riportato dai colleghi di calciomercato non esisterebbe alcuna clausola rescissoria. Eppure, nonostante questo, la Vecchia Signora avrebbe trovato la soluzione per permettere al salentino di tornare in bianconero.

Svelato come Conte si libererà dal Napoli

Antonio Conte non vede il suo futuro a Napoli, oramai questo è assodato. Da capire però dove l’allenatore salentino allenerà nella prossima stagione, anche se pure questo sembrerebbe scontato. Stando alle ultime notizie, infatti, a oltre 10 anni dall’ultima volta Antonio Conte potrebbe tornare a sedersi sulla panchina della Juventus.

Come anticipato non esiste alcuna clausola rescissoria nel contratto del salentino che gli permetta di liberarsi dal Napoli prima della normale scadenza di questo, fissata per il 30 giugno 2027, ma secondo i colleghi di calciomercato l’allenatore potrebbe sfruttare il pagamento di una penale per interrompere il suo rapporto lavorativo con il club di De Laurentiis e tornare alla Juventus, con John Elkann che avrebbe dall’alto dei suoi poteri anche già fatto cadere l’ultimo veto in merito a questa questione.