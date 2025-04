Ufficialmente in vendita: annuncio dall’Inghilterra, si può chiudere

Le vie del mercato sono, davvero, infinte. Ecco un altro retroscena che conferma le voci delle ultime settimane, adesso può davvero concretizzarsi il trasferimento in Serie A.

Annuncio dall’Inghilterra sul futuro del calciatore che, con una mossa a sorpresa, è pronto a salutare l’Inghilterra per firmare con un club di Serie A.

La concorrenza è agguerita ma il calciatore è sicuro. La decisione è già stata presa con l’ufficialità che è stata data da l’autorevole tabloid britannico, The Sun.

Incredibile svolta per quanto riguarda il futuro del calciatore che adesso è pronto a fare le valigie. La notizia è stata confermata questa mattina con un articolo dettagliato in cui sono state fornite alcune indicazioni riguardo la scelta del calciatore che sta già trovando un’altra casa.

Addio Manchester: Garnacho arriva in Serie A?

Il colpo mancato da parte del Napoli, cercato fortemente da Antonio Conte, adesso è pronto a salutare Manchester. Questa volta per davvero.

Infatti, come riportato dai media inglesi, Garnacho ha già messo in vendita la sua villa. Un indizio che conferma le volontà del giocatore, che in estate è pronto a cambiare aria per andare in un nuovo club.

Il rischio, per gli azzurri, è che questa volta sul giocatore possano inserirsi anche altre società. La Juventus è una potenziale rivale del Napoli per Garnacho, visto che anche il direttore Giuntoli aveva messo il giocatore nella propria lista della spesa per la prossima stagione.

Resta da capire come si evolveranno le scelte dei bianconeri, che per il momento sono concentrati sul presente con l’obiettivo di raggiungere quanto prima la zona Champions League.

Garnacho mette in vendita la sua villa di Manchester

L’esterno argentino, classe 2004, continua a far discutere. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa alla decisione di Garnacho di mettere in vendita la sua villa.

Acquistata l’anno scorso, per 3,8 milioni di sterline, la lussuosa abitazione che si trova nella Greater Manchester, è finita in vendita con l’annuncio che è stato dato lo scorso 28 marzo.

Un attento tifoso ha segnalato questa operazione sospetta da parte di Garnacho che dunque pare intenzionato a voler lasciare Manchester. E’ insolito, infatti, che un calciatore decida di lasciare la propria casa considerando anche il contratto che lo lega allo United. Dunque, è possibile che Garnacho sia pronto a cambiare aria nel corso della prossima stagione e magari vestire la maglia di un club italiano.