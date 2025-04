Juventus: arriva l’annuncio sul prossimo allenatore

Il fallimento di questa stagione mette la Juventus nelle condizioni di non poter sbagliare l’allenatore anche l’anno prossimo.

Thiago Motta è stata una scommessa persa, motivo per il quale si punterà su un profilo che oltre a conoscere bene la Serie A ha esperienza all’interno dell’ambiente bianconero al punto da poter gestire qualsiasi tipo di situazione. Il casting è ancora aperto, ma nelle scorse ore è arrivato un annuncio che potrebbe suggerire la strada che la Juventus intraprenderà nella prossima stagione.

Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché di mezzo c’è un Mondiale per Club che potrebbe cambiare le carte in tavola, ma l’impressione è che il destino bianconero sia proprio questo.

Annunciato il prossimo allenatore della Juventus

Dopo il fallimento di questa stagione la Juventus non può più permettersi di sbagliare. Per questo motivo Cristiano Giuntoli si starebbe già cominciando a guardare intorno soprattutto per capire a chi affidare la panchina bianconera, decisione tutt’altro che scontata.

Il direttore dell’area tecnica juventina starebbe seguendo diversi allenatori, anche se il sogno dei tifosi resta Antonio Conte. È difficile però pensare che il salentino possa lasciare Napoli, soprattutto se dovesse centrare l’obiettivo, o meglio, il sogno scudetto, motivo per il quale la Juventus avrebbe su una lista di nomi che possano fare al caso suo. Tra tutti, però, uno in particolare convincerebbe la dirigenza bianconera e non solo, come confermato anche dall’annuncio di oggi.

Intervenuto ai microfoni d SportMediaset, l’ex attaccante di Napoli e Atalanta German Denis ha promosso Igor Tudor come allenatore della Juventus, suggerendo al club bianconero di confermare il croato in panchina anche l’anno prossimo dopo l’ottimo impatto avuto in queste prime due partite, dove la Vecchia Signora è sembrata essere in netta ripresa dopo un mese, quello di marzo, piuttosto difficile ma soprattutto traumatico.

La Juventus ha già fatto una scelta

C’è chi già confermerebbe Igor Tudor alla guida della Juventus, ma il club bianconero ha deciso di prendersi del tempo per capire anche quali saranno le opportunità che si paleseranno da qui ai prossimi mesi.

L’obiettivo, il sogno, si chiama Antonio Conte, ma se il rendimento dovesse continuare ad essere questo non è da escludere che Igor Tudor possa avere la sua opportunità alla guida della Juventus. Il tutto dipenderà non solo dal quarto posto, obiettivo minimo stagionale della Vecchia Signora, ma anche del percorso che la formazione bianconera farà nel prossimo Mondiale per Club. Se le cose dovessero andare bene, il croato potrebbe anche meritarsi la conferma, ma è certo che se Conte dovesse andare via da Napoli la Juventus non si perderebbe troppo in chiacchiere. Staremo a vedere.