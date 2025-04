Intreccio Inter-Barcellona, spunta il terzo incomodo: Marotta si arrende

L’Inter sta monitorando il calciomercato della prossima stagione: c’è un intreccio clamoroso con il Barcellona ma stanno cambiando i piani.

I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa in tutti i reparti e stanno valutando nomi alquanto importanti per poter restare sulla stessa linea d’onda e di qualità attuale. Ci sono molti profili attezionati da Ausilio e Marotta che, però, intendono spendere cifre contenute e provare a strappare qualche esubero alle altre big d’Europa.

Il calciomercato dell’Inter sarà fondamentale dopo questa stagione di altissimo livello che sta vivendo ora la società: l’asticella si è alzata inevitabilmente e serviranno colpi di un certo spessore per restare a questo livello.

Calciomercato Inter, intreccio con il Barcellona: le ultime

L’Inter ha l’obiettivo di restare in alto in Serie A e anche in Europa, stabilendosi definitivamente nell’élite del calcio europeo, con la Champions League che deve diventare obiettivo “normale” per una società tanto virtuosa.

Il lavoro della dirigenza dell’Inter è già iniziato da tempo e hanno individuato nomi nuovi per poter tenere alto li livello della rosa. L’obiettivo è quello di vincere costantemente e di portare trofei su trofei nella bacheca, a partire già da questa stagione. L’unico problema è la possibilità di spesa dell’Inter che non è molto elevata e dovrà trovare degli affari.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha individuato in un “esubero” del Barcellona un nome utilissimo alla casua nerazzurra: piace molto anche a Simone Inzaghi.

Inter, si complica il colpo dal Barcellona

L’Inter ha individuato un nome dal Barcellona che potrebbe tornare molto utile alla difesa di Simone Inzaghi. Sarà quello il reparto principale a cui apportare le maggiori e più importanti modifiche per la prossima stagione perché potrebbero esserci delle cessioni importanti e per questo motivo vanno trovati già ora i sostituti.

Secondo quanto riferisce Sport, l’Inter ha messo nel mirino Eric Garcia del Barcellona ma non è l’unico club che vuole il difensore spagnolo. Il classe 2001 ha grande duttilità difensiva, sa giocare sia in una difesa a tre da braccetto che da esterno alla Darmian e per questo è un nome che interessa molto.

Il Tottenham vuole anticipare l’Inter e strappare Eric Garcia al Barcellona. Marotta e Ausilio hanno avuto contatti con i blaugrana per arrivare all’ex Manchester City ma anche il Tottenham è molto forte su di lui.

Tottenham su Eric Garcia: il calciatore apprezza la Premier League

Il Tottenhamm può strappare Eric Garcia all’Inter. Gli Spurs non sono ovviamente dello stesso livello dell’Inter, anche e soprattutto come status, ma potrebbero garantire al difensore spagnolo la titolarità assoluta e il ritorno in Premier League. Il campionato inglese lo conosce benissimo, essendo cresciuto per molto tempo nel City di Guardiola e ci tornerebbe volentieri.

Dal punto di vista economico Eric Garcia non sarebbe un problema per l’Inter. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e un valore di 15 milioni, perfettamente in linea con le esigenze nerazzurre.