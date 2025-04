Emergenza Juventus, altro infortunio: le condizioni preoccupano

L’importante e convincente vittoria contro il Lecce potrebbe passare in secondo piano dopo l’infortunio del calciatore bianconero.

Per un momento si è creduto che potesse trattarsi di una sciocchezza, ma lo juventino non è riuscito a proseguire il match insieme ai suoi compagni. Non solo, al momento della sostituzione (forzata) non si è neanche seduto in panchina ma ha immediatamente preso la strada degli spogliatoi per permettere allo staff medico di visitarlo.

Le sensazioni sono tutt’altro che positive, con Igor Tudor che potrebbe dunque fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori per questo intenso finale di stagione che vede la Juventus ampiamente in corsa per il quarto posto.

Altro infortunio nella Juventus: le condizioni

Oltre al gol subito da Baschirotto c’è un’altra nota dolente nella vittoria della Juventus sul Lecce: l’infortunio del giocatore bianconero. Proprio quando sembrava aver ritrovato condizione ed entusiasmo, lo juventino si è fermato a causa di un problema fisico che preoccupa e non poco Igor Tudor e tifosi in vista del proseguo della stagione.

Come da protocollo nelle prossime ore il calciatore si recherà presso il JMedical per sottoporsi al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, ma il fatto che abbia alzato bandiera bianca costringendo l’allenatore croato ad un cambio forzato non fa assolutamente ben sperare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, dopo il gol ritrovato Teun Koopmeiners ha alzato bandiera bianca intorno al 67esimo minuto di gioco a causa di un problema muscolare che nel potrebbe minare il finale di stagione. Già il fatto che sia uscito dal campo sulle proprie gambe potrebbe essere un segnale positivo, ma in casi come questi è sempre meglio muoversi con i piedi di piombo, anche perché quest’anno l’olandese è recidivo a problemi di questo genere.

Svelati i tempi di recupero del bianconero

Al momento solo una cosa è certa: Teun Koopmeiners è uscito a causa di un problema di natura muscolare. Le sue condizioni verranno rivalutate ovviamente nelle prossime ore, con l’olandese che si recherà al JMedical per sottoporsi al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sul suo infortunio.

Sostituendolo subito Igor Tudor potrebbe aver evitato il peggiorare delle condizioni di Koopmeiners, ma al momento è complicato parlare un po’ di tutto, soprattutto dei tempi di recupero per l’ex Atalanta, che potranno tanto essere lunghi quanto nella norma, con la Juventus che ovviamente spera in un esito più che positivo anche perché il giocatore visto questa sera vale tutti i milioni spesi in estate per strapparlo alla Dea. Staremo a vedere, non ci resta altro che attendere.