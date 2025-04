Esonero a poche giornate dalla fine: grande ritorno in Serie A

La società potrebbe prendere una decisione tanto drastica quanto sorprendente a poche giornate dalla fine di questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, in Serie A potrebbe registrarsi un altro ribaltone in panchina dopo la sconfitta della squadra in questo weekend di campionato. Fare punti era l’unica cosa che contava per compiere un altro passo importante verso l’obiettivo, ma le cose non sono decisamente andate secondo le aspettative.

Il risultato di questa sera è l’ultimo di una serie tutt’altro che positiva che starebbe portando la società a valutare seriamente la possibilità di cambiare allenatore richiamando in panchina uno che ambiente e calciatori li conosce bene.

Esonero a poche giornate dalla fine

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione, nonostante ci troviamo a poche giornate dalla conclusione.

La sconfitta in questo weekend di campionato ha fatto andare su tutte le furie la proprietà, che si aspettava finalmente una reazione di orgoglio da parte della squadra dopo l’ultimo deludente periodo. Questa però non è arrivata, con la classifica che nel frattempo si fa sempre più critica quando manca sempre meno alla fine. Il tempo scorre, e con essere le possibilità di farcela, ed è per questo che la società potrebbe decidere di trovare lei una soluzione a questo momento ribaltando nuovamente la situazione in panchina.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che il Lecce possa esonerare Marco Giampaolo prima della fine della stagione. Al momento la formazione salentina non si trova ancora in zona retrocessione, ma sta seriamente rischiando di finirci, ed è per questo che la società giallorossa potrebbe dare un ultimatum al suo allenatore in vista della prossima, decisiva sfida di campionato contro il Como.

Grande ritorno in panchina

Marco Giampaolo è spalle al muro: o contro il Como vince o c’è il serio rischio che il Lecce lo esoneri. Mancano sempre meno giornate alla fine del campionato, e al momento la formazione salentina non ha ancora ottenuto la salvezza, anzi, di questo passo può seriamente finire in Serie B.

La partita contro il Como potrebbe segnare non solo la stagione del Lecce, ma anche la permanenza in panchina dello stesso Giampaolo. In caso di vittoria ogni discorso potrebbe essere rimandato di qualche settimana, ma in caso di sconfitta anche contro i Lariani l’esonero dell’ex Milan sarebbe immediato. Chi al suo posto? Per il momento il presidente Damiani e Pantaleo Corvino non ci starebbero ancora pensando, ma considerando la lista di allenatori liberi fornitaci da Transfermarkt, per questo finale di stagione il Lecce potrebbe seriamente valutare un ritorno in panchina di Lucca Gotti, esonerato lo scorso 9 novembre proprio per fare spazio ad un Giampaolo che non sembrerebbe aver risolto i problemi dei salentini, anzi.