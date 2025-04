Nuovi esami per Maignan: si allungano i tempi di recupero

Per fortuna i primi esami ai quali è stato sottoposto hanno dato esito negativo, ma per Mike Maignan non è finita assolutamente qui.

Il portiere del Milan verrà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime ore, anche perché l’infortunio che l’ha costretto ad uscire in barella venerdì sera nell’anticipo di Serie A contro l’Udinese è da monitorare con più attenzione rispetto a qualunque altro, anche perché è stata interessata la testa.

Questo di conseguenza fa slittare il rientro in campo di Maignan, che comunque cercherà di fare il possibile per tornare ad aiutare i suoi compagni di squadra in questo intenso finale di stagione.

Si allungano i tempi di recupero per Mike Maignan

Il peggio è stato oramai superato, anche perché nella giornata di ieri l’ospedale di Udine ha dimesso Mike Maignan dopo averlo tenuto per una notte in osservazione. Gli esami ai quali è stato sottoposto il portiere del Milan nell’immediato post partita del Bluenergy Stadium hanno tutti dato esito negativo, per la felicità di Sergio Conceiçao e tifosi che per un momento hanno davvero temuto il peggio per il francese.

Considerando il fatto che stiamo pur sempre parlando della testa, il capitano rossonero nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi controlli per mero scrupolo, giusto per avere ulteriori conferme che tutto sia effettivamente a posto. Questo potrebbe slittare il suo ritorno a Milanello e di conseguenza il suo rientro in campo, anche se la situazione sembrerebbe essere invece piuttosto sotto controllo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, Maignan dovrebbe tornare regolarmente in campo per la partita di domenica prossima contro l’Atalanta, sfida decisiva e da ultimo dentro o fuori per il Milan in ottica Europa. Allo stesso tempo, però, è sempre meglio aspettare il suo rientro a Milanello per trarre delle conclusioni definitive, anche perché tutto potrebbe essere.

Svelato quando Maignan tornerà in campo

In occasione di Udinese-Milan Mike Maignan ha fatto prendere un bello spavento a tutti quanti, anche perché quello scontro con Alex Jimenez è stato duro al punto che si era seriamente temuto il peggio, soprattutto per il modo in cui il francese si era accasciato al suolo.

Fortunatamente, però, tutto è rientrato secondo i piani, con Maignan che potrebbe addirittura tornare a disposizione di Conceiçao già per la partita contro l’Atalanta. Importanti saranno però le risposte che il portiere francese darà nel corso di questa settimana di lavoro all’allenatore portoghese, che in vista dell’importantissimo derby di Coppa Italia in programma il prossimo mercoledì, potrebbe anche decidere di dare un turno di riposo al suo capitano per averlo al meglio in occasione della sfida contro l’Inter, che proprio come quella contro la Dea sarà da dentro o fuori per il Milan.