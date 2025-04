Caso scommesse, Tonali e Fagioli perdono tutto: “Penalizzazione pesante”

Il caso scommesse è tornato a fare scalpore e sta portando a ulteriori momenti complicati per Nicolò Fagioli e Sandro Tonali.

I due centrocampisti italiani sono stati già squalificati a lungo nel corso dell’ultimo anno ma ora le indagini stanno andando avanti e negli ultimi giorni sono emersi ulteriori nomi relativi al calcio italiano che possono portare ad altre squalifiche e a grandi penalizzazioni per calciatori e club che potrebbero perderli.

Sandro Tonali e Nicolò Fagioli i nomi maggiormente nel mirino delle critiche da parte di molti tifosi che non sono assolutamente contenti di quanto accaduto e chiedono pene severe.

Fagioli e Tonali rischiano ancora? Caso scommesse aperto

Il caso scommesse sta sconvolgendo il mondo del calcio italiano. Le indagini sono in corso da qualche anno e stanno rivelando delle situazioni davvero aberranti non solo relativo alle scommesse e quindi al non rispetto del regolamento civico di evitare siti di scommesse illegali, ma anche di vita e di clamorose situazioni sconvolgenti che portano a minacce di ogni genere e rapporti con la malavita di diverse zone italiane.

Fagioli e Tonali sono i calciatori maggiormente immischiati in questa situazione, anche per le chat che la Polizia sta scoprendo e che possono portare al coinvolgimento di altri personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il caso scommesse è ancora aperto e non è detto che non ci saranno ulteriori squalifiche e provvedimenti nei confronti dei due centrocampist e di altri calciatori.

Zoff punisce chi scommette: parole molto dure

Da giorni il caso scommesse sta portando a ulteriori situazioni che possono stravolgere il futuro di Tonali e Fagioli ma possono coinvolgere anche altri calciatori italiani o della Serie A. Si parla anche di pesanti squalifiche morali e non solo legate alla giustizia sportiva.

Dino Zoff, ex stella del calcio italiano, suggerisce di escludere dall’Italia chi viene sorpreso in situazioni illecite. “Forse è arrivato il momento di mettere delle regole chiare, di sospendere da ora in avanti l’attività azzurra per chi commette degli errori di questo genere“, ha affermato l’ex portiere italiano ai microfoni de Il Mattino.

“Sono dispiaciuto quando leggo di queste situazioni che in teoria non sono spiegabili“, dice rammaricato Zoff, “hanno una bella vita, perché non sfruttarla ed essere felici già così?“.

Tonali e Fagioli perdono l’Italia? Le ultime

Tonali e Fagioli sono i due nomi più attenzionati ma nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi importantissimi per tutto il mondo del calcio italiano. In questo momento c’è anche il rischio che i due calciatori – o chi verrà indagato – perderà anche la Nazionale come penalizzazione da parte della FIGC.

Luciano Spalletti si atterrà alla volontà della FIGC e dei dirigenti del calcio italiano e solo alle prossime convocazioni scopriremo se ci saranno situazioni del genere.