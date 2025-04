Scossone tremendo in Serie A: radiazione!

Arrivano nuove brutte notizie per quel che riguarda la serie A. Le accuse stavolta sono davvero pesantissime.



Negli ultimi anni il mondo del calcio italiano vive numerose difficoltà. Le squadre vivono un evidente calo rispetto al passato e al momento la serie A sembra un campionato inferiore rispetto a Premier League e Liga e lottare per vincere in Italia ed in Europa appare al momento piuttosto improbabile.

L’Inter sta provando nell’impresa anche se è consapevole che è più che complicato e giocare ogni 3 giorni con una rosa piuttosto vecchia è complicato. La lotta per la vittoria della serie A, per la zona Champions League e per la salvezza è più accesa che mai e c’è curiosità su come andrà a finire. Intanto il calcio italiano deve fare i conti con una nuova pesante batosta.

I tempi di Calciopoli sono finiti ma negli ultimi anni il mondo del calcio ha visto un nuovo clamoroso terremoto riguardo le scommesse. Due giocatori di livello come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali sono stati già squalificati per questa vicenda ma ora sono uscite nuove clamorose indiscrezioni ed i due non sono gli unici giocatori coinvolti. Sono emerse nuove turbolenze riguardo una questione che continuerà a far discutere.

Caos scommesse in serie A, ecco cosa succede

Come riporta l’edizione online del Corriere della Sera diversi giocatori di serie A sono finiti nel mirino a causa di scommesse illegali. Va precisato che non si tratta di calcioscommesse ma di scommesse illegali e potrebbero esserci quindi novità con nuove accuse ad alcuni giocatori. Nel mirino diversi nuovi atleti, si è parlato di Perin, Florenzi ed una lista di giocatori finiti sotto accusa per una vicenda che li vede legati al mondo delle scommesse, stavolta su app illegali.

Il giornalista Graziano Campi Minati ha espresso il suo pensiero attraverso il proprio account X e ci è andato giù durissimo, attaccando duramente tutti i giocatori e in generale gli sportivi coinvolti in questa particolare vicenda. Sebbene parliamo al momento solo di accuse ma nulla di realmente concreto Campi Minati ci va giù pesante ed ha postato sul proprio account X il seguente messaggio:

“Spazzerei via tutti i responsabili dello scandalo scommesse, compreso chi sapeva e ha fatto finta di niente. Radiare”. Un messaggio netto e in molti – tra addetti ai lavori e tifosi – hanno concordato con questo punto di vista.